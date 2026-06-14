Gimnasia se hizo fuerte en casa y derrotó 2 a 1 a San Martín de San Juan

Después de dar vuelta un resultado adverso Gimnasia y Esgrima se impuso por 2 a 1 a San Martín de San Juan, en partido jugado en el “23 de Agosto”.

Con un doblete convertido por de Octavio Bianchi, el «Lobo» sumó tres puntos de enorme valor y continúa afianzándose en la pelea por los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro, se jugó por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional y fue dirigido por el árbitro Fabrizio Llobet, acompañado por Iván Núñez, asistente 1; Manuel Sánchez, asistente 2; y el cuarto árbitro fue Lucas Rodríguez.

Con este triunfo como local Gimnasia sumó tres unidades por lo que ahora llega a los 30 puntos contra las 33 del “Bohemio”. Esto le abre la oportunidad de igualar en puntaje si este miércoles desde las 15:00, también en la “Tacita de Plata”, vence a Nueva Chicago en el partido suspendido de la fecha 16.

En una noche de gran intensidad Gimnasia y Esgrima de Jujuy consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 frente a San Martín de San Juan, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El gran protagonista de la noche fue Octavio Bianchi, autor de los dos goles del conjunto dirigido por Hernán Pellerano.

El equipo jujeño mostró personalidad desde el comienzo y logró imponerse ante un rival siempre complicado. Con orden defensivo, presión en el medio campo y efectividad en el área rival, el «Lobo» construyó una victoria que le permite seguir ilusionándose con pelear en los puestos de vanguardia.

Bianchi fue la figura excluyente del encuentro al convertir los dos tantos que desataron el festejo de los hinchas albicelestes, mientras que San Martín se adelantó en el resultado por medio de Nazareno Funezó a los 22’ del tramo final, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.

El triunfo cobra especial importancia porque fue ante un rival de jerarquía y porque Gimnasia volvió a demostrar fortaleza como local, una condición que pretende convertir en una de sus principales armas durante la temporada.

Con estos tres puntos, el conjunto jujeño ratifica su buen presente y afrontará las próximas fechas con renovada confianza, respaldado por un plantel que viene mostrando compromiso, equilibrio y capacidad para resolver partidos complejos.

La victoria fue celebrada por el público que colmó el estadio 23 de Agosto y acompañó al equipo durante toda la noche, en un resultado que fortalece las aspiraciones de Gimnasia en la lucha por el ascenso.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima (2): Milton Álvarez; Diego López, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Federico Paradella, Francisco Maidana, Francisco Molina; Mauro Cacho y Juan Franzoni. DT: Hernán Pellerano.

San Martín de San Juan (1): Sebastián Díaz Robles: Federico Murillo, Mauro Osores, Julián Marchio, Hernán Zuliani; Guillermo Acosta, Leonardo Monje, Sebastián Jaurena; Sebastián González; Genaro Rossi y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.

Estadio: “23 de Agosto”.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Goles ST: 22’ Nazareno Funez (SM), 28’ y 38’ Octavio Bianchi (G).

Expulsado ST: 47’ Mauro Osores (SM).