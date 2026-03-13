Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy viernes 13 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 13 de marzo, la temperatura rondará entre los 23 y 32 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 28 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima presenta una probabilidad de lluvia de 10 por ciento, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 62 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del Noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.