Convocan a escuelas y estudiantes de Jujuy a participar de “Circulando Energías”

«Circulando Energías» trae para la educación obligatoria y la de contexto de encierro premios a producciones de bienes, reels y planes de acción.

El Gobierno de Jujuy, a través de los Ministerios de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), de Educación y de Ambiente y Cambio Climático, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Programa «Circulando Energías», e impulsado por la Secretaría de Energía del MISPTyV.

«Circulando Energías»: saberes, prácticas y producciones en circulación

La iniciativa integrará acciones educativas, ambientales y producciones de bienes y audiovisuales producidas por estudiantes de los niveles inicial, primario y secundarias técnicas y agrotécnicas, como también de la modalidad de educación en contexto de encierro (M.E.C.E), para una formación integral vinculada a los conceptos de la educación ambiental, la eficiencia energética y del uso del agua y la producción sostenible y en clave de circularidad.

Así, ‘Circulando Energías’ llega con el objetivo de fusionar, poner en movimiento y potenciar la energía de cientos de estudiantes, junto a docentes, personal de establecimientos escolares y penitenciarios, y equipos técnicos de los ministerios participantes, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos con impacto territorial.

En el nivel inicial y primario, las actividades resultarán en la elaboración de planes de acción, sus respectivos desarrollos y producciones audiovisuales en formato reel para redes sociales. En tanto, el trabajo con estudiantes de escuelas secundarias técnicas, agrotécnicas y de la modalidad en contexto de encierro estará orientado a la generación de producciones con enfoque en la producción circular, energías renovables y formación para prácticas profesionalizantes.

Serán premiados, entonces:

reels para Instagram,

planes de acción,

producción de bienes.

Podrán participar:

instituciones de nivel inicial y primario, tanto públicas como privadas,

escuelas secundarias técnicas y agrotécnicas de toda la provincia,

estudiantes de la modalidad de educación en contexto de encierro de establecimientos penitenciarios provinciales.

El desarrollo del programa se organizará en cinco etapas:

Inscripciones

Formación y capacitación

Producción (con monitoreo)

Evaluación

Premiación

Actualmente, están abiertas las inscripciones, que pueden realizarse mediante llenar el formulario de inscripción, disponible haciendo click aquí.

Antecedentes valiosos de «Circulando Energías»

«Circulando Energías» surge a partir de experiencias previas que fortalecieron la conciencia energética en la provincia: ‘El saber ilumina’, que durante tres años consecutivos reconoció acciones vinculadas a la eficiencia energética y el cuidado del ambiente en escuelas primarias y secundarias; y el programa ‘Renovando Energías’, que promovió la integración de saberes, oficios y contextos a través del trabajo articulado entre la Secretaría de Energía y los ministerios de Educación y de Seguridad en la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro.