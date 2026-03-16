La Justicia avanza en las investigaciones por los viajes de Manuel Adorni a Estados Unidos y Punta del Este

Ampliaron una de las denuncias contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y se ordenaron medidas en el expediente por supuesta malversación de fondos públicos.

La Justicia ordenó este lunes varias medidas de prueba para avanzar en las recientes denuncias contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por los viajes que realizó junto a su esposa a Nueva York con la comitiva presidencial y a la exclusiva ciudad balnearia de Punta del Este, Uruguay, en un vuelo privado.

Mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA) ya comenzó de oficio una investigación por los dos viajes, la fiscal federal Alejandra Mángano pidió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el listado completo de quienes viajaron a Nueva York en la comitiva oficial.

Mángano tiene delegada la causa en la que se denunció a Adorni por malversación de fondos, porque habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para fines personales ya que incluyó en la comitiva presidencial a su esposa Bettina Angeletti, que no cumplió ninguna actividad oficial ni forma parte de la función pública.

La fiscal ya pidió a la secretaría general que conduce Karina Milei, la lista de pasajeros que viajaron en esa comitiva para participar del “Argentina Week” que organizó el embajador argentino en Estados Unidos con el propósito de promocionar al país entre inversores de distintos sectores.

Esa causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, quien delegó la tramitación del expediente a la fiscal Mángano.

En tanto, hay otra causa abierta por enriquecimiento ilícito en la que se investiga a Adorni por un viaje en un avión privado a Punta del Este durante el fin de semana extra largo por el feriado de carnaval.

En ese marco la diputada nacional Marcela Pagano, ex La libertad Avanza (LLA), amplió este lunes esa denuncia, que ya comenzó a ser investigada en Comodoro Py. Es que el costo que dice haber pagado Adorni por ese lujoso viaje no se condice con el patrimonio que el jefe de Gabinete declaró ni va en línea con sus ingresos declarados.

También la PIA ordenó medidas de prueba para avanzar en un posible enriquecimiento ilícito de Adorni.

(Minutouno)