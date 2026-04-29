29 de abril: Entre el homenaje y la deuda pendiente, Jujuy celebra el Día del Animal

Cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal, una fecha con fuerte valor educativo y de concientización.

En toda la provincia de Jujuy se multiplican las acciones de concientización, pero persisten el abandono y el maltrato. La fecha invita a reflexionar más allá de las campañas.

Cada 29 de abril, Argentina conmemora el Día del Animal en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, referente histórico en la defensa de los derechos de los animales. Sin embargo, en la realidad cotidiana de Jujuy, la efeméride vuelve a exponer una contradicción: el crecimiento del discurso sobre el cuidado animal frente a prácticas que aún distan de ese ideal.

En ciudades como San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy y Palpalá, organizaciones proteccionistas y voluntarios impulsan jornadas de adopción, campañas de vacunación y actividades educativas. El trabajo, muchas veces silencioso, intenta compensar la falta de políticas públicas sostenidas y el escaso control sobre la tenencia responsable.

El problema del abandono animal sigue siendo visible en barrios y zonas periféricas, donde la superpoblación de perros y gatos genera no solo sufrimiento animal, sino también conflictos sanitarios y sociales. A esto se suma la persistencia de casos de maltrato, que en muchos casos no llegan a ser denunciados o quedan sin sanción efectiva.

Desde distintos sectores advierten que la clave no está solo en las campañas ocasionales, sino en la educación y en la aplicación real de las normativas vigentes. La ley nacional de protección animal, impulsada en su momento por Albarracín, sigue siendo un marco, pero su cumplimiento depende de la voluntad política y del compromiso ciudadano.

En este contexto, el Día del Animal deja de ser solo una jornada de celebración para transformarse en una oportunidad de interpelación: ¿qué lugar ocupan los animales en la sociedad jujeña? ¿Y cuánto falta para que el respeto deje de ser un mensaje y se convierta en una práctica cotidiana?

La respuesta, como cada año, no está en los actos ni en las publicaciones en redes, sino en las acciones concretas que —todavía— siguen siendo una deuda pendiente.