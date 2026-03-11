Partió de Ledesma: En Salta detienen a una mujer que conducía una camioneta con un cargamento oculto de 44 kilos de cocaína

La droga estaba escondida en dos tanques de gas y en los laterales del rodado.

Con herramientas de corte, los gendarmes lograron extraer 42 paquetes con la droga que estaban embalados en cinta de color amarillo.

Personal de la Sección de Seguridad Vial «Cabeza de Buey» dependiente del Escuadrón 45 «Salta», desplegado sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34, detuvo la marcha de una camioneta Chevrolet Montana que conducía una mujer desde Ledesma (Jujuy) hasta la ciudad de Córdoba.

Al momento del control físico del rodado, los uniformados constataron anomalías en dos tanques de gas, que poseían un peso excesivo.

Ante esa situación, los gendarmes realizaron una inspección minuciosa que derivó en el hallazgo de paquetes rectangulares dentro de los recipientes de combustible y en los laterales del vehículo.

Luego de utilizar distintas herramientas, se extrajeron 42 “ladrillos” que sometidos a la prueba de campo Narcotest se confirmó la existencia de cocaína con un peso total de 44 kilos 184 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal de Salta que dispuso la incautación de la droga y del rodado. Como así también, la detención de la involucrada.