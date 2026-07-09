La UNJu y el Servicio Penitenciario provincial firmaron un acuerdo para brindar capacitación a internos de Chalicán

En esta oportunidad el acuerdo involucra a las personas alojadas en el Complejo N° 8 Chalicán que podrán acceder a una Diplomatura en Panadería que comenzará a dictarse luego del receso invernal.

La Universidad Nacional de Jujuy, a través de su Programa de Educación Universitaria en Contextos de Encierro, firmó un acta acuerdo con el Servicio Penitenciario de la provincia con el objetivo de desarrollar propuestas formativas destinadas a las personas alojadas en las distintas unidades penitenciarias.

En esta oportunidad, el acuerdo involucra a quienes se encuentran en el Complejo Penitenciario Nº 8 Chalicán, donde se dictará una Diplomatura en Panadería que comenzará luego del receso invernal.

«A través de la firma de este acuerdo buscamos brindarles a las personas privadas de la libertad una herramienta para cuando recuperen la libertad», expresó la coordinadora del Programa de Educación en Contextos de Encierro de la UNJu, Lic. Carla Mendoza Neumeyer.

«Tener un certificado de una diplomatura es una herramienta muy valiosa al momento de buscar trabajo y de reinsertarse socialmente, no solo en diferentes puestos laborales, sino también para generar sus propios emprendimientos», agregó.

La coordinadora destacó además que el Programa ya viene trabajando en diferentes instituciones penitenciarias, tanto provinciales como federales, y sostuvo que estas iniciativas «son importantes para generar en ellos otra expectativa, fortalecer el vínculo con sus familias y que sepan que la universidad no es una institución lejana».

Por su parte, el prefecto y director de Tratamiento Técnico Penitenciario del Complejo Chalicán, Lic. Luis Caballero, señaló que la iniciativa surgió ante la necesidad de incorporar nuevos espacios de capacitación para la población penal, ya que «las personas privadas de la libertad tienen derecho a formarse y a capacitarse».

«Está habiendo una aceptación muy grande en la población y están ansiosos de comenzar con esta propuesta y con las que puedan surgir en el futuro», concluyó.

De la firma del acuerdo participó el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Mg.Ing. Mario Bonillo, la vicerrectora, Dra. Liliana Bergesio, la coordinadora del Programa, Lic. Carla Mendoza Neumeyer, el Prefecto, Lic. Luis Caballero y otras autoridades del Servicio Penitenciario de Jujuy.