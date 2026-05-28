El SAME 107 celebró un nuevo aniversario al servicio de la comunidad jujeña

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Salud, José Manzur, junto al director del SAME, Pablo Jure, autoridades provinciales y personal de la Institución.

El Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) de la provincia celebró 23 años de servicio ininterrumpido brindando atención de urgencia y emergencia a la comunidad jujeña. En la oportunidad, también se rindió un emotivo homenaje al Dr. Juan Carlos Menichetti, en reconocimiento a su trayectoria profesional y calidad humana.

Durante la jornada, se destacó el crecimiento sostenido del SAME 107 y el compromiso diario de sus trabajadores, teniendo como pilares fundamentales la vocación de servicio, la solidaridad y la respuesta inmediata ante situaciones críticas.

El ministro de Salud, José Manzur, expresó que “estamos muy contentos por este aniversario y por poder acompañar a todo el equipo del SAME”.

Asimismo, afirmó que “el SAME es un orgullo para todos los jujeños” y remarcó que “existe una firme decisión del Gobierno de seguir fortaleciendo y equipando tecnológicamente a la institución”.

En ese sentido, destacó el rol estratégico del organismo al señalar que “es un eslabón fundamental del sistema sanitario porque representa la atención prehospitalaria, la inmediatez y la asistencia de salud en la calle”.

“Responden en el momento, cuando más se los necesita en materia de urgencias”, concluyó.

SAME, una institución en crecimiento

Por su parte, el director del SAME, Pablo Jure, señaló que “es un día muy especial para todos los que integran el SAME en cada punto de la provincia”.

Además, recordó los inicios de la institución y el crecimiento alcanzado a lo largo de los años. “Comenzamos con seis ambulancias y un equipo integrado por 60 profesionales. Hoy contamos con 70 ambulancias, más de 900 trabajadores, nuevas bases operativas distribuidas estratégicamente y un promedio de 1.300.000 atenciones sanitarias”, precisó.

Jure también destacó los avances logrados en atención prehospitalaria, aeroevacuación, salud mental, capacitación permanente y entrenamiento del personal.

Finalmente, puso en valor el carácter público y gratuito del servicio, al tiempo que aseguró que “estamos atravesando un proceso muy interesante y con una proyección muy positiva”.

Participaron del acto la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, María Gabriela Burgos; el procurador general adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Diego Chacón; el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola; el secretario de Salud, Javier Cadar; el secretario de la Agencia para la Creación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich; el presidente del ISJ, David Arias; personal del SAME y familiares.