Capacitan en atención inclusiva a personal municipal

Agentes de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy participaron de una charla-capacitación sobre atención inclusiva, orientada a brindar un mejor acompañamiento a personas con discapacidad interesadas en ejercer actividades comerciales vinculadas a la alimentación en la ciudad. La iniciativa se desarrolló desde una perspectiva de derechos humanos, promoviendo una atención más accesible, respetuosa y equitativa.

La jornada fue dictada por la coordinadora de Inclusión del municipio, Yesica Gutiérrez, y se realizó en las oficinas de Seguridad Alimentaria, ubicadas en el local 2 del Edificio del Monoblock “H”, en la intersección de calle Lavalle y avenida 19 de Abril.

Al respecto, Josefina Osuna, subdirectora de Seguridad Alimentaria, destacó la participación del Departamento de Educación y Atención al Público, área que tiene a su cargo los cursos de “Manipulación de Alimentos” y las “Jornadas de Alimentación Saludable” en instituciones educativas.

Por su parte, Yesica Gutiérrez explicó, “acordamos trabajar la atención inclusiva desde una mirada de derechos humanos, con el objetivo de garantizar una atención respetuosa, digna y, sobre todo, accesible. Es fundamental que el personal cuente con herramientas que le permitan brindar respuestas adecuadas a las personas que se acercan a los espacios municipales, asegurando que puedan acceder plenamente a la información”.

Asimismo, señaló que este fue el primer encuentro de una serie de futuras instancias de formación que se proyectan replicar en otras áreas del municipio.

Finalmente, Carolina Alemán, referente del Departamento de Educación, subrayó la importancia de este tipo de capacitaciones, “desde nuestra área, que se encarga de los concursos de manipulación de alimentos y de las jornadas saludables en las escuelas, consideramos imprescindible contar con herramientas para atender a la diversidad de personas que consultan. La capacitación continua del personal es clave para brindar una atención adecuada, y nuestras puertas siempre están abiertas a propuestas de formación en inclusión.