Cultura: Articulan políticas públicas para promover el teatro independiente en toda la provincia

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Secretaría de Cultura de la Provincia y el Instituto Nacional del Teatro concretaron la firma de un convenio para el desarrollo del “Programa de Desarrollo para Producción de Espectáculos Infantiles – Jujuy 2026”, iniciativa que busca generar instancias de protección, fortalecimiento y promoción de la actividad teatral independiente en toda la provincia.

La propuesta contempla un concurso por selección de proyectos destinado a grupos teatrales y elencos independientes jujeños que se encuentren en etapa de producción o que hayan estrenado espectáculos para infancias entre los años 2024 y 2026. Los proyectos seleccionados accederán a un incentivo económico que permitirá financiar y sostener las producciones teatrales.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, expresó, “es fundamental en esto específicamente con el tema del teatro, lograr articular tareas entre la municipalidad, el gobierno de la provincia y el Instituto Nacional del Teatro, porque, dada la situación actual de la cultura, no entendemos que haya otro camino que generar políticas públicas sustentables y conjuntas, cada uno desde su sector, porque lógicamente, no puede limitarse el acceso a la cultura de la gente, pero para eso hace falta también algún tipo de apoyo a todos los grupos que llevan adelante esto. A partir de la operatoria que se va a hacer, fundamentalmente, con control del Instituto Nacional del Teatro, proponemos eso, que haya más y mejor cultura”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo del municipio, Luciano Córdoba, explicó que, “este convenio da inicio a un concurso que apunta a fortalecer y sostener a las grupalidades de teatro independiente, especialmente el enfoque es para producciones teatrales pensada para las infancias y/o la familia, y va a tener 2 líneas: una línea va direccionada a nuevas producciones, y otra que tiene que ver con sostenimiento de algunas producciones teatrales que ya están en cartelera, y que se han puesto en cartelera en los últimos 2 años”.

Además, destacó el compromiso del municipio con el desarrollo cultural local, “desde el municipio, buscamos fortalecer y afianzar la vocación que tenemos desde la gestión pública y cultural para que estos proyectos impacten realmente en las grupalidades de teatro así que ojalá que tengan la respuesta que esperamos de la convocatoria, porque además va a haber un incentivo económico que van a estar en cada una de las líneas de fomento”.

Asimismo, convocó a la participación de toda la comunidad teatral jujeña, “a todos los referentes del teatro comunitario, del teatro independiente, a todas las grupalidades, los productores que trabajan vinculados con los artistas de las artes escénicas, invitamos y esperamos que se sumen y que sean partícipes de esta convocatoria”.

A su turno, José Rodríguez Bárcena, secretario de Cultura de la Provincia, remarcó el valor del trabajo conjunto entre las instituciones participantes, “esta propuesta es en conjunto entre 3 instituciones que nos proponemos llegar a la difusión de actividades teatrales, trabajo en territorio, a través de los distintos programas vigentes, tanto en municipio como en provincia, y con la colaboración permanente del instituto del teatro también”.

También señaló que, “este convenio supone una convocatoria a los distintos grupos de teatro de Jujuy, que puedan hacer sus presentaciones, sus propuestas, y que luego puedan llegar al público. Son obras destinadas al público infantil y que va a poder constituir una buena agenda para ser presentada a través de los distintos programas vigentes. La convocatoria está abierta durante todo este tiempo para que puedan presentarse”.

Por parte del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Ramírez valoró el alcance histórico del acuerdo, “importante el encuentro de los 3 organismos, empiezo destacando eso, ya que es la primera vez que se da una política cultural en acuerdo entre los 3 organismos en la provincia. Si bien, como Instituto Nacional de Teatro, ya tenemos más de 25 años en la provincia trabajando en políticas particulares para la actividad teatral independiente, que se dé esta firma de convenio en este contexto que estamos atravesando en el país, es importantísimo para el desarrollo, no solo de la actividad teatral independiente, y el fomento, el fortalecimiento y las posibilidades de estreno que van a llegar con un incentivo económico a las grupalidades, sino también el acceso al consumo cultural para nuestra nuestro pueblo, para nuestra provincia”.

Finalmente, subrayó el carácter federal de la convocatoria, “este acuerdo no es solamente para la capital, sino para toda nuestra provincia, en donde van a poder participar grupos de San Salvador de Jujuy, y también grupos de las distintas localidades del interior de nuestra provincia”.

Cronograma de actividades

Convocatoria abierta: del 11 de mayo al 12 de junio de 2026.

Tutorías para la formulación y presentación de proyectos: del 11 de mayo al 21 de mayo, en la representación provincial del INT o de manera virtual vía Google Meet.

Selección de proyectos por Jurado Nacional del INT: del 12 de junio al 22 de junio.

Comunicación oficial de los proyectos seleccionados: del 22 de junio al 26 de junio.

Reglamentación de la convocatoria

Reglamentación completa del programa

Más información

Representación Provincial del Instituto Nacional del Teatro – Jujuy

Dirección: calle 9 de Julio 553, esquina Gurruchaga, Centro Cultural Jorge Accame.

Correo electrónico: jujuy@inteatro.gob.ar

Teléfono: 388-5295-322.