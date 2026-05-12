El MPA entregó computadoras para fortalecer la seguridad digital y la lucha contra el juego ilegal online

El Ministerio Público de la Acusación realizó la entrega de equipos informáticos y computadoras, a la Unidad de Análisis y Apoyo Técnico en Delitos Económicos Digitales dependiente de la División Defraudaciones y Estafas – Dirección de Investigaciones de la Policía de Jujuy, dependiente del Ministerio de Seguridad.

La entrega fue encabezada por el procurador general adjunto, Diego Chacón, la administradora general del MPA, Jimena García, junto al jefe de la Unidad policial Pablo Ramón Tejerina.

Esta acción se inscribe en el acuerdo denominado “Acta Interministerial de Cooperación y Acción Integral para la Seguridad Ciudadana Digital y la Lucha contra el Juego de Apuesta Online Ilegal”, suscripto el pasado mes de enero entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, el Ministerio Público de la Acusación y el Instituto Provincial de Juego.

El convenio tiene como objetivo abordar de manera integral el fenómeno del juego ilegal online, considerando su impacto en la seguridad ciudadana, la salud pública y la economía provincial. En este marco, se prevén acciones de prevención y monitoreo, junto con el trabajo coordinado entre organismos a través de una comisión técnica interministerial.

Por su parte, el MPA asumió la responsabilidad de fortalecer la infraestructura tecnológica destinada a la investigación digital mediante la adquisición de equipamiento clave para estas tareas. Asimismo, acompañará las acciones de ciberpatrullaje, el desarrollo de herramientas de monitoreo y la articulación interinstitucional prevista en el convenio.

De esta manera, el organismo reafirma su compromiso y rol activo en la detección, investigación y combate del juego ilegal online en la provincia, mediante un abordaje integral y coordinado con los distintos organismos intervinientes.