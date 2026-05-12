Gimnasia defiende la punta del torneo hoy en Tucumán

Este martes, Gimnasia y Esgrima de Jujuy juega frente San Martín de Tucumán, desde las 21:10 en el estadio la Ciudadela por la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional. El arbitraje estará a cargo de Maximiliano Manduca y el encuentro será transmitido a través de la plataforma LPF Play.

El Lobo no estará solo en su excursión a Tucumán. Se confirmó que dos mil hinchas del Lobo podrán decir presente en el estadio, para alentar al puntero del campeonato, en uno de los escenarios más hostiles y determinantes de la Primera Nacional, en un duelo que promete clima de final anticipada.

El director técnico, Hernán Pellerano mantendría el mismo equipo que viene de empatar en su casa 1 a 1 ante Deportivo Maipú, pero tampoco se descartan alguna variante en el once titular.

Cabe resaltar que la campaña del Lobo fuera de la provincia es regular perdió dos partidos, ganó dos y empató ante Rafaela. Esta pendiente el cotejo por la 4° fecha del campeonato que sigue postergada hasta mediados de junio, que viajará a Santiago del Estero para jugar ante Güemes.

Los tucumanos con cambios por lesiones y suspensiones

Luego de la eliminación de la Copa Argentina, el DT Andrés Yllana está pensando los varios reemplazos que debe hacer en el once titular por lesiones y suspensiones. No jugarán Tiago Peñalba que sufrió una luxación en el hombro derecho y la suspensión de Santiago Briñone por haber llegado a la quinta amarilla. Se suman las ausencias de Kevin López, que sufrió la rotura de ligamentos y Fernando Pons por un desgarro.

El entrenador tuvo que incluir al juvenil Octavio Zamora en la lista de concentrado. Además, tampoco forman parte de la nómina Agustín Graneros ni Leonel Sir, dos futbolistas que habían sido convocados para el cruce contra el “Taladro”.

Hinchada visitante: Disponen requisas y tolerancia cero

La Policía de Tucumán diagramó un esquema de control para la parcialidad jujeña que comenzará mucho antes de que ruede la pelota. Desplegarán grupos especiales y anillos de seguridad desde los puestos fronterizos hasta el estadio.

La fuerza afectará a 250 efectivos de forma directa en el estadio, sumados al personal que custodiará la ruta y a los grupos especiales encargados de escoltar a los hinchas. No se va a permitir ninguna previa alrededor del estadio por parte del visitante. Llegan a Tucumán, ingresan al estadio, se retiran y vuelven a su provincia.