La Secretaría de Cultura presentó la agenda de actividades del 9 al 15 de julio en los centros culturales

La agenda cultural reúne muestras, talleres, visitas guiadas y encuentros literarios en los centros culturales con propuestas para todo público.

La agenda cultural del 9 al 15 de julio propone una programación conjunta en los centros culturales de San Salvador de Jujuy. Muestras de arte, talleres, visitas guiadas y encuentros literarios forman parte de una oferta destinada a públicos de todas las edades, con actividades gratuitas y otras aranceladas.

La Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo invita a participar de esta nueva programación, que reúne propuestas en CulturArte, C.A.J.A. (Centro de Arte Joven Andino), Casa Museo Macedonio Graz, Casa de las Letras y Sala Silvetti, consolidando una agenda diversa para acercar el arte y la cultura a la comunidad.

Agenda cultural: actividades destacadas de la semana

En CulturArte continúa hasta el 7 de agosto la muestra «Huellas de un recorrido», de Cecilia Rabbi Baldi, con curaduría de Julio Sapollnik. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Además, se realizan visitas guiadas para grupos y escuelas mediante inscripción previa.

En C.A.J.A. puede visitarse, desde el 8 de julio y hasta el 4 de agosto, la muestra «Zoom, grabado profundo», de Ana Belén Martínez, Leonardo Otamendi y Tian Ortiz, abierta de 8 a 20 horas con entrada libre y gratuita.

En Casa Museo Macedonio Graz permanece habilitada hasta el 10 de agosto la muestra «Cavilaciones gráficas», de Juan Francisco Acuña y Lucas Rebollo, junto con las visitas al museo «Conociendo a Macedonio Graz», de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 21 horas.

Como parte de la programación especial, el jueves 9 y viernes 10 de julio, a las 18 horas, se desarrollarán los talleres de dibujo «Cavilaciones gráficas», coordinados por los propios artistas. El martes 14 de julio, a las 10 horas, se realizará una charla homenaje al periodista Serapio Soria, con entrada libre y gratuita.

En Casa de las Letras, el martes 14 de julio, a las 18 horas, se llevará adelante el taller «Canto con caja», coordinado por Elsa Tapia, con modalidad arancelada. El miércoles 15, también a las 18 horas, tendrá lugar la reunión del Grupo Artístico Literario JA (Jujeños Autores), de participación gratuita, mientras que de 18 a 20 horas se desarrollará el taller «Crecer Pintando», coordinado por Nayla Ramírez, con modalidad arancelada.

En Sala Silvetti, hasta el 27 de julio, continúa la muestra fotográfica «MOMENTS», de Atilio Spinello, que puede recorrerse de 8 a 20 horas con entrada libre y gratuita.

Entrada libre y gratuita en todos los espacios podes encontrar más información en @culturajujuy en Instagram y Secretaría de Cultura de Jujuy en Facebook.