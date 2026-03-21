Cuba tacha de «descarada» la solicitud de la embajada de EE.UU. para importar combustible

El Gobierno cubano rechazó la solicitud de la embajada estadounidense en La Habana para importar diésel, en medio de apagones generalizados.

La tensión entre Washington y La Habana aumenta mientras la isla espera un cargamento de petróleo ruso.

Cuba rechazó la solicitud de la embajada de Estados Unidos en La Habana para importar diésel para sus generadores, calificando la petición de «descarada».

El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró «una desvergüenza la pretensión de la misión diplomática de acceder a un bien como un privilegio que se niega al pueblo cubano».

La negativa llega en medio de una grave crisis energética. La isla ha sufrido apagones generalizados tras el colapso del sistema eléctrico que ha tenido efectos inmediatos: la recogida de basura se ha interrumpido, los precios se han disparado y el acceso al agua potable es cada vez más limitado.

La situación se ha agravado por las restricciones impuestas por Estados Unidos, que han limitado el acceso de Cuba al combustible y que el Gobierno cubano interpreta como parte de una presión política.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sería «un gran honor tomar Cuba», aumentando la tensión entre ambos países.

La escasez de combustible no solo afecta a la embajada estadounidense. Un alto funcionario diplomático de otro país en La Habana, que habló bajo condición de anonimato, aseguró que otras embajadas enfrentan los mismos problemas. Según explicó a ‘The Washington Post’, ninguna ha podido comprar combustible durante semanas.

El mismo funcionario señaló que el Gobierno cubano se está preparando para distintos escenarios ante Estados Unidos, incluida la posibilidad de una incursión militar.

Mientras tanto, Cuba espera recibir un primer cargamento de petróleo ruso, en un intento por aliviar la crisis energética agravada por el bloqueo de Estados Unidos.

(euronews.com)