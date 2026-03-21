Milei desde Hungría: “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”

El Presidente expuso en la CPAC de Budapest junto a Viktor Orbán, donde defendió su programa económico, cuestionó el socialismo y planteó un nuevo orden global basado en “principios morales”.

El presidente argentino, Javier Milei, participó este sábado como orador principal en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la capital húngara, Budapest, donde expresó en su discurso la importancia de “la moral como política de Estado”, para luego volver a cuestionar el socialismo y a los modelos de intervención estatal. En su participación estuvo acompañado de la secretaria de la presidencia, Karina Milei y del canciller, Pablo Quirno.

“En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le manifestó Milei a Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría.

En respuesta, Orbán agradeció la presencia de Milei en su país: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Tampoco ha ocurrido algo así en Europa. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos. Su visita es en un tiempo muy importante”.

Milei defendió su gestión y el rumbo económico de la Argentina

Durante su exposición en la CPAC, Milei defendió su modelo económico: “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. En su afirmación precisó que se trató de una reducción del 30% en el gasto público en términos reales.

(Canal26)