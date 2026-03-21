Irán advierte: EE.UU. enfrentará una respuesta «sin precedentes» si ataca la isla de Jarg

Una fuente de las Fuerzas Armadas iraníes indicó que un ataque paralizaría temporalmente la producción de petróleo y llevaría a Teherán a «incendiar todas las instalaciones de la región».

El Ejército iraní aseveró este sábado que cualquier ataque estadounidense contra la isla de Jarg, clave para la exportación de petróleo iraní, recibiría una respuesta «sin precedentes» en comparación con las «sorpresas» de las últimas 3 semanas, informa Tasnim citando a una fuente militar.

Según el comunicado, se contempla como represalia la posibilidad de «provocar inseguridad en otros estrechos», incluido el de Bab el-Mandeb y el mar Rojo, advirtiendo que esta medida conllevaría a un escenario «mucho más complicado que la actual» para EE.UU.

La fuente calificó de «contradictorias» las recientes declaraciones de Washington, que por un lado habla de levantar sanciones al crudo iraní para controlar los precios globales, y por otro amenaza con atacar Jarg para «resolver el problema del petróleo».

Asimismo, indicó que un ataque paralizaría temporalmente la producción y llevaría a Irán a «incendiar todas las instalaciones de la región».

El informe concluye con una grave advertencia: Estados Unidos «no tiene forma de mantener Jarg» y sufriría daños «como no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial».

Agresión contra Irán

La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib. Por otra parte, Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.300 civiles han fallecido en Irán, según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

(RT)