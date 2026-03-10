Cuaresma: Jornada mundial de oración y reconciliación

La iniciativa cuaresmal será el 13 y 14 de marzo e invita a las comunidades a mantener templos abiertos para adoración y confesiones. Material del Dicasterio para la Evangelización para celebrarlas.

La Iglesia celebrará los días 13 y 14 de marzo una nueva edición de la iniciativa «24 horas para el Señor«, propuesta de oración y reconciliación que se realiza cada año en las diócesis de todo el mundo en vísperas del cuarto domingo de Cuaresma.

El programa, que llega a su decimotercera edición, propone dedicar un tiempo especial a la adoración eucarística y al sacramento de la Reconciliación como preparación para la Pascua. El lema elegido por el papa León XIV está tomado del Evangelio de San Juan: «He venido a salvar al mundo».

Con este motivo, la tarde del viernes 13 de marzo y durante todo el sábado 14, se invita a parroquias y comunidades a organizar aperturas especiales de sus templos para que los fieles puedan acercarse en cualquier momento a rezar, participar en la adoración o recibir el sacramento de la confesión.

Signo visible del amor misericordioso

Según explican los organizadores, las puertas abiertas de las iglesias buscan ser un signo visible del amor misericordioso de Dios y una invitación a detenerse en medio de las actividades cotidianas para renovar la vida espiritual durante el tiempo cuaresmal.

Para acompañar esta propuesta, el Dicasterio para la Evangelización publicó un subsidio pastoral con estampas de oración personal y orientaciones para celebraciones comunitarias. El material está destinado a diócesis y parroquias que deseen organizar la iniciativa en sus comunidades.

El recurso puede descargarse gratuitamente en italiano, inglés y español a través del sitio web oficial del Dicasterio para la Evangelización.