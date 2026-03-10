Afiliados de IOSFA en emergencia: Movilización por abandono de persona y corte total de servicios

Tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 10:30 horas y se concentran frente a la Casa Central de IOSFA en calle Paso 551, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones de todo el país.

Los afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) convocan a una movilización nacional para denunciar el estado de abandono total y la falta de prestaciones básicas que pone en riesgo la vida de miles de familias.

A pesar de los descuentos mensuales ininterrumpidos en los haberes del personal activo y retirado, la obra social ha dejado de prestar servicio en casi todas las provincias del país.

Por lo que ahora se registran las siguientes irregularidades graves:

Sin cobertura médica: Más de un año con servicios cortados en clínicas, sanatorios y farmacias de todo el país.

Deuda en reintegros: Atrasos superiores a los 6 meses en pagos de prestaciones que los afiliados deben costear de su bolsillo.

Abandono de pacientes críticos: Interrupción de tratamientos oncológicos, diálisis y falta de insumos para discapacitados y adultos mayores.

Retención indebida: Se mantienen los descuentos de ley mientras los afiliados carecen de atención médica básica.

«Estamos ante un abandono de persona masivo. Nos descuentan todos los meses, pero cuando un hijo se enferma o un abuelo necesita medicación, la respuesta es el silencio», denuncian los autoconvocados.

Bajo la consigna «Nuestra salud no puede esperar», los afiliados exigirán una respuesta inmediata de las autoridades ante una crisis que ya ha escalado a niveles humanitarios.