Milei abrió el «Argentina Week» en Nueva York con palos para Paolo Rocca y Madanes Quintanilla

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla a quienes calificó de «empresarios prebendarios».

El presidente Javier Milei defendió este martes en Nueva York su programa económico ante inversores y, en medio de su avanzada contra los empresarios industriales que le reclaman por las consecuencias de la apertura indiscriminada y la avalancha de importaciones provenientes de China, remarcó que su Gobierno no enfrenta a los empresarios. Acto seguido, volvió a lanzar duras críticas contra Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar), a quienes acusó de haber sostenido un sistema de privilegios junto a la política.

Milei inauguró hoy en Nueva York la Argentina Week 2026, un encuentro orientado a presentar al país ante fondos de inversión y referentes del sistema financiero global, y ese marco advirtió que «no somos antiempresa”.

Calificó sin embargo a Rocca y a Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”, y sostuvo que determinados sectores del sector privado mantuvieron durante décadas una relación de dependencia con la política. “Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, volvieron a ir en contra de los argentinos”, afirmó el mandatario, en una de las declaraciones más duras de su exposición.

Según contó el mandatario, Madanes Quintanilla advirtió que, si no se sostenía la protección al aluminio frente a las importaciones chinas, despediría a cientos de trabajadores. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y los tiró”, sostuvo al remarcar que ese tipo de prácticas “no son un juego de niños”.

A pesar de sus ataques a los industriales, Milei insistió en que su gobierno busca crear un entorno favorable para la actividad empresarial basado en la competencia y la eliminación de privilegios. Y para ello destacó que el proceso de desregulación y apertura económica que encaró su gobierno generará mayor eficiencia productiva y mejoras en el nivel de vida. “Ustedes van a tener una mayor eficiencia y una mejora sustancial de la calidad de vida”, señaló.

Y aseguró no preocuparle la destrucción de empleos formales que están generando sus políticas. En la era Milei ya se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo, la mayor parte de ellos en la industria. “Los empleos que se destruyen en un sector se van a reconvertir en otros sectores con mejores salarios”, aseguró despreocupado.

“El objetivo de nuestro gobierno es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”, insistió el mandatario.

