Cuánto cuesta cargar del tanque de nafta en Argentina desde el inicio de la Guerra en Medio Oriente

El precio del petróleo se disparó a nivel internacional: el retoque de las estaciones de servicio.

Con el inicio de la Guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del petróleo se disparó a nivel mundial y Argentina no es la excepción: el litro de nafta se incrementó en promedio hasta un 25% en las estaciones de servicio y podría seguir subiendo por lo que cargar el tanque del auto será más caro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a un relevamiento de surtidores.com.ar, la nafta súper aumentó un 24,2% desde el inicio de la Guerra de Irán, el 28 de febrero pasado, mientras que la premium registró una cifra menor, del 19.62%. El gasoil registró un incremento del 24.55%, mientras que el gasoil premium, de $22.03%.

Los precios de los combustibles en Argentina y sus incrementos mes a mes, se detallan a continuación:

Nafta súper:

Enero: $1.566

Febrero: $1.609

Marzo: $1.999

Nafta premium

Enero: $1.780

Febrero: $1.845

Marzo: $2.207

Gasoil

Enero: $1.601

Febrero: $1.658

Marzo: $2.065

Gasoil premium (Euro)

Enero: $1.809

Febrero: $1.861

Marzo: $2.271

Cuánto cuesta cargar un tanque de nafta hoy en Argentina

Según el modelo del vehículo: auto (hatchback o sedan) SUV, o pickup, estos son los precios para llenar el tanque de nafta en Argentina, actualizados a marzo 2026.

<VW Gol (55 litros, súper): $107.946

<Peugeot 208 (47 litros, súper): $93.953

<Toyota Corolla Cross (47 litros, premium): $103.729

<Ford Ranger (80 litros, premium): $176.560

<Volkswagen Amarok (80 litros, gasoil premium): $181.860

(*) Se tomó como referencia calcular la nafta súper para los motores nafteros aspirados tradicionales, mientras que para los vehículos con motorización turbo, como las SUV y las pickups, se calculó nafta y gasoil premium.