Cuánto cuesta cargar del tanque de nafta en Argentina desde el inicio de la Guerra en Medio Oriente

El precio del petróleo se disparó a nivel internacional: el retoque de las estaciones de servicio.
Con el inicio de la Guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del petróleo se disparó a nivel mundial y Argentina no es la excepción: el litro de nafta se incrementó en promedio hasta un 25% en las estaciones de servicio y podría seguir subiendo por lo que cargar el tanque del auto será más caro.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a un relevamiento de surtidores.com.ar, la nafta súper aumentó un 24,2% desde el inicio de la Guerra de Irán, el 28 de febrero pasado, mientras que la premium registró una cifra menor, del 19.62%. El gasoil registró un incremento del 24.55%, mientras que el gasoil premium, de $22.03%.
Los precios de los combustibles en Argentina y sus incrementos mes a mes, se detallan a continuación:
Nafta súper:
Enero: $1.566
Febrero: $1.609
Marzo: $1.999
Nafta premium
Enero: $1.780
Febrero: $1.845
Marzo: $2.207
Gasoil
Enero: $1.601
Febrero: $1.658
Marzo: $2.065
Gasoil premium (Euro)
Enero: $1.809
Febrero: $1.861
Marzo: $2.271
Cuánto cuesta cargar un tanque de nafta hoy en Argentina
Según el modelo del vehículo: auto (hatchback o sedan) SUV, o pickup, estos son los precios para llenar el tanque de nafta en Argentina, actualizados a marzo 2026.
<VW Gol (55 litros, súper): $107.946
<Peugeot 208 (47 litros, súper): $93.953
<Toyota Corolla Cross (47 litros, premium): $103.729
<Ford Ranger (80 litros, premium): $176.560
<Volkswagen Amarok (80 litros, gasoil premium): $181.860
(*) Se tomó como referencia calcular la nafta súper para los motores nafteros aspirados tradicionales, mientras que para los vehículos con motorización turbo, como las SUV y las pickups, se calculó nafta y gasoil premium.