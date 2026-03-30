Tolerancia cero en San Pedro: Megaoperativo anti-picadas termina con 31 motos secuestradas

Este fin de semana, la ciudad de San Pedro fue escenario de un feroz despliegue de seguridad coordinado por la Unidad Regional 2 y la Dirección de Tránsito Municipal.

Bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, el operativo «Anti-Picadas» logró desarticular carreras ilegales y conductas peligrosas que ponían en riesgo la vida de vecinos y peatones en la zona del Ramal.

​El balance del procedimiento fue bueno, se procedió al secuestro de 31 motocicletas por diversas infracciones y falta de documentación. Además, se realizaron estrictos controles de alcoholemia, aplicando con firmeza la Ley de Tolerancia Cero para prevenir siniestros viales.

La presencia policial fue constante en puntos estratégicos, reforzando la vigilancia para garantizar una ciudad más segura.

​Desde la Jefatura de Policía, las autoridades lanzaron un fuerte llamado a la reflexión, especialmente dirigido a los padres de familia: «Solicitamos mayor responsabilidad y compromiso; evitar facilitar vehículos a menores de edad es clave para proteger su integridad y la de terceros».

Asimismo, se confirmó que estos operativos sostenidos continuarán replicándose en toda la jurisdicción para erradicar definitivamente las picadas clandestinas.