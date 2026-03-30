Blasco superó el Ironman de San Juan y su propia marca personal

La competencia contó con la participación de atletas de todo el país, así como de Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay, entre otros.

Valentín Blasco, triatleta de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, completó el Ironman 70.3 de San Juan, dejando una actuación sólida al cruzar la meta en un tiempo oficial de 5 horas y 16 minutos, cifra con la cual mejora su marca histórica al bajar 6 minutos.

En este marco, Blasco supo administrar sus energías y mantener un ritmo constante para superar 1,9 Km nadando, 90 Km en ciclismo y 21 Km corriendo.

Por otra parte, el atleta del “Lobo” ya se centra en su próximo gran desafío: la preparación para el final del Regional de Aguas Abiertas, que se celebrará en Catamarca.

Blasco llega con impulso anímico y con posibilidades matemáticas reales para coronarse campeón del certamen.