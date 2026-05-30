Doble homicidio de Pozo Cavado: La Fiscalía concluyó una extensa y compleja investigación

Además la justicia resolvió la apertura del juicio oral contra los tres acusados.

El Ministerio Público de la Acusación concluyó la investigación penal preparatoria en el marco de la causa por el doble homicidio ocurrido en 2025, donde resultaron víctimas L.C.L. y M.N.P., cuyos cuerpos fueron hallados en el sector de Pozo Cavado.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 9 de El Carmen – Perico, dirigida por el fiscal Luis Marcelo De Aparici.

Durante la jornada de hoy culminó la audiencia de control de acusación iniciada el pasado miércoles, oportunidad en la que la Fiscalía puso en conocimiento de las partes la acusación formulada contra los imputados D.F.M., L.G.E. y V.G.Y., acusados como coautores y partícipe necesaria de los delitos de doble homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real.

Asimismo, se expuso la abundante cantidad de elementos probatorios, evidencias materiales, informes técnicos, pericias y declaraciones testimoniales reunidas a lo largo de la investigación penal preparatoria.

La causa demandó un arduo y complejo trabajo investigativo desarrollado de manera conjunta entre el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía interviniente y personal de la Policía de la Provincia de Jujuy, lográndose reunir centenares de evidencias y ofrecer una importante cantidad de testigos que permitirán sostener la acusación en la etapa de juicio.

En ese marco, el fiscal Luis Marcelo De Aparici anunció la finalización de la investigación penal preparatoria y solicitó la apertura de juicio oral y público para los tres acusados, requerimiento que fue admitido favorablemente por el juez de Control Gastón Mercau.

Asimismo, a pedido de la Fiscalía, el Juzgado resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de los tres imputados.

En relación a D.F.M., quien se encontraba cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, la Fiscalía solicitó la revocación de dicho beneficio mediante distintos planteos efectuados durante la audiencia, pedido que fue aceptado por el magistrado interviniente, disponiéndose su traslado al Servicio Penitenciario.

En representación de la madre de una de las víctimas intervino el abogado Nicolás Flores, integrante del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación, en carácter de querellante particular, quien acompañó y adhirió a los requerimientos formulados por la Fiscalía durante la audiencia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron el importante trabajo desarrollado durante la investigación, que permitió avanzar en el esclarecimiento de uno de los hechos criminales más complejos investigados en la zona de los Valles jujeños.