Jujuy fue sede del «Sudamericano de Skateboarding» con la participación de más de 100 competidores 

Organizado por el Gobierno de Jujuy y la Asociación Jujeña de Skate, se desarrolló en el Parque Urbano de Alto Comedero con gran convocatoria y nivel deportivo.

Jujuy continúa consolidándose como sede de eventos deportivos de alcance nacional e internacional. En esta oportunidad, el Parque Urbano de Alto Comedero fue escenario del Sudamericano de Skateboarding, que reunió a más de cien competidores y destacadas figuras de la disciplina.

El secretario de Deportes, Luis Calvetti, destacó la magnitud del evento y el trabajo articulado para su realización: “Vivimos una jornada muy importante, superando las expectativas, en lo que representa la primera vez que la provincia alberga un certamen de estas características. Contamos con la organización de la Asociación Jujeña, la fiscalización de la Federación Argentina de Skateboarding y la participación de referentes como Gianfranco Degenaro, Ignacio Vidal y Lucas Rojas”.

Asimismo, remarcó el impulso que el gobernador Carlos Sadir imprime al desarrollo deportivo en todo el territorio provincial: “Existe una política clara de fortalecer el deporte y acercarlo a cada rincón de Jujuy, promoviendo la participación de las familias y generando oportunidades para nuestros jóvenes”.

El evento contó con la participación de deportistas provenientes de Bolivia, Chile y distintos puntos del país, como Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe y la región NOA, en un torneo que se desarrolló con normalidad y acompañado por condiciones climáticas favorables.

Calvetti recordó además que “el año pasado inauguramos este espacio con un campeonato nacional de skate, y hoy damos un paso más al recibir un Sudamericano, reafirmando el compromiso de seguir jerarquizando la infraestructura y las propuestas deportivas en la provincia”.

Sudamericano de Skateboarding: trabajo articulado

Durante el certamen, distintas áreas del Gobierno de Jujuy acompañaron el desarrollo de la competencia, garantizando la cobertura sanitaria a través del SAME y el apoyo institucional, que incluyó la declaración de Interés Legislativo entregada por el diputado Adriano Morone.

El Parque Urbano, refuncionalizado recientemente, forma parte de una política de recuperación de espacios públicos y cuenta con una programación semanal de actividades deportivas, recreativas y culturales, con una activa participación de los vecinos de Alto Comedero.