Corina Machado denunció que el chavismo no la deja volver a Venezuela para ayudar en la catástrofe

La dirigente opositora arremetió contra el gobierno de Delcy Rodríguez al acusarlo de poner obstáculos a la ayuda humanitaria.

La líder opositora María Corina Machado denunció este lunes que el chavismo le impide regresar a Venezuela en medio de la catástrofe generada por los dos terremotos que sacudieron el norte del país y remarcó que el gobierno cerró el espacio aéreo comercial para evitar que pudiera ingresar.

«Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo», indicó Machado.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, por medio de agencias internacionales como Reuters y AP, la dirigente opositora atribuyó el cierre del espacio aéreo al anuncio que ella hizo para regresar al país apenas se produjeron los dos terremotos.

«El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia, unida, cuando algunos de sus miembros sufren. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar», denunció.

Asimismo, Machado arremetió contra el gobierno de Delcy Rodríguez al acusarlo de poner obstáculos a la ayuda humanitaria y de restringir el trabajo de quienes buscan asistir a los damnificados.

En ese sentido, remarcó que las dificultades no sólo afectan a quienes intentan regresar al país, sino también a organizaciones civiles, rescatistas internacionales y medios de comunicación.

«Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad», sostuvo.

La dirigente afirmó que ocultar información durante una emergencia solo agrava la crisis y reclamó que las víctimas reciban un trato digno: «Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad».

«El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada, cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso», denunció.

Por último, la dirigente afirmó que hará todo lo necesario para volver al país: «Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido. En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente».

«Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá», concluyó. Agencia NA