Histórico: Paraguay le ganó por penales a Alemania y avanzó a octavos

El conjunto de Gustavo Alfaro venció a su rival desde los doce pasos por 4-3. Orlando Gill se hizo enorme y atajó dos penales.

Paraguay hizo historia en el Mundial 2026 al vencer a Alemania por los 16avos de final desde los doce pasos y conseguir así el pasaje a octavos.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro venció a la campeona del mundo en múltiples ocasiones desde los doce pasos por 4-3 en una tanda de penales infartante.

En los 120, Paraguay y Alemania habían empatado 1-1 con goles de Julio Enciso y Kai Havertz, respectivamente.

El equipo sudamericano espera ahora por el ganador del duelo entre Francia y Suecia.

Junior Alonso tuvo una clarísima en un tiro de esquina, pero Manuel Neuer salvó a la selección alemana en el comienzo del partido.

Los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro sorprendieron y abrieron el marcador a los 42 minutos del primer tiempo gracias a un gran cabezazo de Julio Enciso.

El delantero alemán Kai Havertz consiguió la igualdad a los nueve minutos del complemento con un gran cabezazo.

Orlando Gill le tapó un cabezazo muy difícil al delantero Kai Havertz.

Paraguay y Alemania igualaron 1-1 en los 90 minutos y el partido se definirá en el alargue.

El combinado del país europeo se había puesto en ventaja a los 12 minutos del primer tiempo extra gracias a un tremendo cabezazo de Tah tras un tiro de esquina. El gol fue anulado por una falta previa.

(Cadena3)