«Sueños de Radio»: Por primera vez, hay colegios representantes de todas las provincias del país

Participan escuelas de las 23 provincias y del distrito federal de la Ciudad de Buenos Aires. El respaldo de las radios adherentes de Cadena 3 ha sido clave.

En un logro sin precedentes y que marca el carácter federal de Sueños de Radio, la tercera edición del concurso de Cadena 3 tiene colegios participantes de las 23 provincias y del distrito federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires concentran la mayoría de las inscripciones, secundadas por Chubut, San Luis y Entre Ríos.

El éxito de la convocatoria se apoya fundamentalmente en el enorme altoparlante que es Cadena 3 en cada comunidad argentina, pero también se respalda en la firma de convenios con 10 provincias, cuyos ministerios de Educación avalan y difunden la iniciativa dándole valor de herramienta pedagógica. Se trata de las carteras educativas de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego y Buenos Aires.

Como tercer pilar en esta cadena de sinergias figuran las radios adherentes de Cadena 3 en todo el país, que han tomado al certamen como propio y apadrinan a las escuelas participantes brindándoles apoyaturas técnica y profesional.

Es el caso de Radio Aire FM, de La Rioja, que se ha puesto a disposición de cuatro establecimientos educativos de la zona para asesorar a docentes y estudiantes en la práctica radial: Escuela de Comercio N° 2 “Inspector Carlos A. Lanzillotto”, Colegio Provincial N° 1 “Joaquín V. González”, Colegio Provincial N° 14 e Instituto Privado “Manuel Belgrano”.

Son más de 50 alumnos que se han vinculado con esa emisora para llevar a cabo prácticas radiales.

Cadena 3 dialogó con su propietaria, Silvana Rosales, quien describió el nexo generado con las escuelas a partir del programa educativo: “Nosotros les ofrecemos vivir la experiencia siendo entrevistados. Primero vienen a la radio y los entrevistamos. Después, hemos bajado a las escuelas para darles una charla sobre cómo hacer radio, las pautas que hay que seguir, y trabajamos con ellos de manera dinámica sobre cómo desarrollar un programa. En algunos casos, tienen sus propias radios andando y allí nuestro impacto también ha sido beneficioso para ellos porque hemos podido acompañarlos en la resolución de problemas técnicos”.

Rosales también contó: “Hemos detectado mucho compromiso en los chicos. Tienen ganas de mostrar cosas valiosas y con impacto de La Rioja. Eso me emocionó mucho. Por ejemplo, en una escuela los chicos dicen que tienen muchos deportistas talentosos y que hay que contarlo. Otros cuentan que tienen familiares en el interior con historias increíbles que hay que mostrar. Ellos ponen todo su entusiasmo para volcarlos en ese demo. Uno siempre tiene la mirada en los chicos. Uno, por ejemplo, se sentó al lado del operador y mostró condiciones para en el futuro pueda estar ahí y ser parte de nuestro equipo”.

¡Inscribite ya!

Cadena 3 recomienda que los equipos educativos se inscriban al concurso lo antes posible para acceder a los contenidos, capacitaciones y materiales que la emisora pone a disposición de las escuelas durante el proceso de creación de los programas.

Desde 2024, Sueños de Radio se consolidó como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de la Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propone cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. Ahora pueden participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Figuras de altísimo reconocimiento son los principales integrantes del jurado: la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo, entre otros.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba y Crucijuegos, sponsors que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

(Cadena3)