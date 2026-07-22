Con ayuda de Jujuy una niña de Salta fue trasladada al Garraham tras sufrir quemaduras por el fuego en la montaña

La menor sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo y fue trasladada a Buenos Aires. En paralelo, la Justicia investiga la muerte de un poblador alcanzado por las llamas mientras intentaba salvar sus animales en una zona de alta montaña. Los incendios ya afectaron miles de hectáreas de pastizales.

Los incendios forestales que afectan la zona de alta montaña entre Iruya y Nazareno dejaron un saldo dramático: una niña permanece internada en grave estado tras sufrir quemaduras en la mitad de su cuerpo y un hombre murió mientras intentaba proteger sus animales del avance del fuego.

La menor, integrante de la comunidad indígena La Mesada, del paraje Corrales, en el municipio de Iruya, sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo durante uno de los focos ígneos que afectan la región.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada inicialmente para recibir atención médica y posteriormente derivada al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde continúa internada. El director del SAMEC, Daniel Romero, confirmó a Salta12 que el traslado aéreo fue realizado con intervención de la provincia de Jujuy, que facilitó el vuelo sanitario.

Además, una hermana de la niña también recibió asistencia médica por quemaduras, aunque su cuadro sería de menor gravedad.

Murió un hombre mientras intentaba salvar sus animales

En paralelo, la Justicia investiga la muerte de un poblador de Nazareno, cuyo cuerpo fue hallado en el paraje Punta Laja, una zona de difícil acceso ubicada entre Nazareno e Iruya.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, luego del hallazgo del hombre, quien habría sido alcanzado por las llamas mientras intentaba salvar sus animales de cría.

Según se informó, la víctima de 38 años se encontraba trabajando en el lugar para intentar controlar los focos de incendio cuando perdió contacto con sus familiares. Tras ser reportado como desaparecido, se desplegó un operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo.

Personal de Criminalística y el médico legal de la Policía realizaron las pericias correspondientes. El fiscal Espilocín confirmó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por las quemaduras sufridas, aunque continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El fuego arrasó zonas de pastoreo y dejó pérdidas millonarias para las comunidades

Los incendios afectaron especialmente áreas utilizadas para el pastoreo de animales. Según estimaciones de Defensa Civil, unas 5.700 hectáreas fueron consumidas por el fuego, principalmente pastizales.

El senador provincial por Iruya, Walter Cruz, señaló que la pérdida de ganado fue “tremenda” para familias que dependen de pequeños rodeos como principal sustento económico.

Los parajes Paraní, Sintelayocla, Pirgo, Incrucijada, Minero y Campo Grande fueron algunos de los sectores afectados por el avance de las llamas.

“Las comunidades sienten que han sido abandonadas”, expresó Cruz, quien reclamó mayor asistencia estatal para las familias damnificadas.

Una zona de difícil acceso para combatir el incendio

Desde Defensa Civil explicaron que la complejidad del terreno dificultó las tareas de combate. La zona presenta cerros y quebradas donde el ingreso de vehículos y aeronaves resulta complicado.

El subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, indicó que el avance del fuego comenzó a disminuir por el ingreso de un frente frío y que los últimos reportes señalaban que las llamas estaban en proceso de extinción.

Mientras continúan los trabajos de control y evaluación de daños, la comunidad espera asistencia para las familias afectadas y sigue de cerca la evolución de la niña internada, cuya situación se convirtió en el símbolo más doloroso de una emergencia que golpeó al norte salteño.

(Redacción Gente de Salta)