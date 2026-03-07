Además se confirmó la destrucción masiva de un distrito clave de la capital iraní.

Las novedades del conflicto de Oriente Medio se actualizan minuto a minuto. En estos momentos el ejército de Israel emitió una alerta de evacuación forzosa para los residentes de los suburbios del sur de Beirut.

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, se confirmó la destrucción masiva de un distrito clave de Teherán, la capital de Irán.

Por otra parte, siguen las voces contrarias en el Reino Unido, esta vez fue un ex líder opositor el que se pronunció en contra de “otra guerra ilegal”.

Evacuación forzosa

El ejército israelí emitió una nueva alerta de evacuación forzosa para los residentes de los suburbios del sur de Beirut, instando a quienes aún no se fueron del lugar.

Destrucción masiva

Un fragmento que circula en las redes sociales muestra una destrucción masiva en un distrito de seguridad y judicial en el corazón de la capital iraní, Teherán, tras ser objetivo de ataques aéreos israelíes el jueves, según confirmó la cadena árabe Al Jazeera.

“Otra guerra ilegal”

El exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, instó al Reino Unido a no dejarse arrastrar a lo que él describió como «otra guerra ilegal» durante una protesta en Londres que exige el fin de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.