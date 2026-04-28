Exitoso remate bovino en Jujuy

Productores y autoridades celebraron en la Sociedad Rural Jujeña un remate de bovinos Braford, destacando el impulso estatal a la ganadería provincial.

En el marco de la exposición anual de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, se realizó un remate de bovinos que reunió a productores, instituciones y autoridades provinciales, consolidando el acompañamiento del Estado al desarrollo ganadero provincial.

Sociedad Rural Jujeña: Impulso a la Ganadería Braford

En las instalaciones de la Sociedad Rural Jujeña, se llevó a cabo un remate de bovinos como parte de la exposición organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, evento que se realiza anualmente y que contó con la participación activa del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

La jornada incluyó la exposición de 23 animales de genética Braford y mestizos, entre machos y hembras, destacándose la calidad genética y el potencial productivo del rodeo presentado. El remate estuvo a cargo de los martilleros públicos Nelda Tejerina Aparicio (Mat. Prof. N° 30) y Ramiro Jairo Sola (Mat. Prof. N° 325), y convocó a aproximadamente 40 oferentes y más de mil personas que participaron de las diferentes actividades.

Entre las autoridades presentes se destacaron la secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana; el director de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; los referentes de la Sociedad Rural Federico Hansen y Fernando Casares; y Daniel Batalla del Colegio de Martilleros de la provincia.

En este contexto, el director de Desarrollo Ganadero valoró la iniciativa y destacó el impacto de este tipo de acciones en el sector: «Estos espacios son fundamentales para seguir fortaleciendo la ganadería de la provincia. Estas acciones no solo promueven la equidad en los precios, sino también generar oportunidades concretas de comercialización para nuestros productores”.

Asimismo, remarcó el acompañamiento del Estado provincial: “Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción venimos trabajando de manera sostenida para impulsar el crecimiento del sector ganadero, promoviendo herramientas que potencien la productividad y el arraigo en el territorio”.

El remate, que tuvo una duración total de tres horas, se desarrolló con normalidad, al igual que el egreso de los animales vendidos, realizado el lunes 27 de abril sin inconvenientes.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten dinamizar el mercado ganadero y acompañar a los productores locales en su crecimiento.