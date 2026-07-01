Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy miércoles 1 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de julio, la temperatura rondará entre los 4 y 12 grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 1 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad, presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento y los vientos del Sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 88 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector Sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del Sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.