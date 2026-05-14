El Gobierno de Jujuy ratificó el diálogo salarial con los gremios docentes y estatales

Tras una nueva ronda de reuniones paritarias, se estableció que el incremento salarial acumulado en lo que va del año se ubicará por encima del índice inflacionario nacional.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, brindó detalles de las reuniones paritarias mantenidas con los distintos gremios estatales y confirmó que el Gobierno de Jujuy avanzará con una mejora salarial que, en términos generales, rondará el 3% para los haberes correspondientes al mes de mayo, a percibirse en los primeros días de junio.

El funcionario explicó que el incremento surge de la combinación de pautas porcentuales y de transformaciones de conceptos no bonificables en bonificables, medida que también impacta positivamente en los salarios de los trabajadores estatales.

En ese marco, destacó que el aumento acumulado en lo que va del año alcanzará aproximadamente el 13%, superando la inflación registrada a nivel país, la cual estimó que se ubicará en torno al 12,5% cuando se conozca oficialmente el índice nacional correspondiente.

Cardozo remarcó que el Ejecutivo provincial mantiene la política de sostener el poder adquisitivo de los salarios, dentro de las posibilidades financieras de la provincia. “Debemos actuar con responsabilidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos salariales”, señaló.

Asimismo, anticipó que durante junio continuarán aplicándose transformaciones de módulos y conceptos salariales, lo que implicará una mejora adicional cercana al 2%, medida que permitirá además avanzar con la liquidación del medio aguinaldo.

En relación al Sueldo Anual Complementario, el ministro indicó que la provincia trabaja para efectivizar su pago antes de finalizar junio.