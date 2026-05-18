Continúan operativos sobre lotes fiscales a lo largo de la provincia

Maimará, Tilcara, Humahuaca y San Pedro tuvieron jornadas de regularización de lotes, con relevamientos e información. Seguirán en todo el territorio.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) mantiene los operativos en territorio para avanzar en la regularización de lotes fiscales, y recorrió numerosos barrios en diferentes ciudades con relevamientos e información.

Los trabajos se dan en el marco del plan ‘Mi lote, en regla’, plan que se despliega en toda la provincia y mediante el cual las familias que habitan lotes fiscales urbanos acceden a la regularización dominial de sus lotes mediante asumir el compromiso un compromiso de pago los mismos, lo que se da mediante un plana accesible y acorde a las condiciones de las familias.

‘Mi lote, en regla’, en numerosos barrios a lo largo de la provincia

Equipos de la Dirección de Regularización Dominial realizaron jornadas de trabajo en Maimará, Tilcara, Humahuaca y San Pedro, donde realizaron inspecciones, relevamientos y brindaron información a las familias sobre los pasos requeridos para regularizar la situación de los lotes que habitan.

En Maimará, visitaron los barrios Sarmiento y San Pedrito; en Tilcara, barrio 5 de Octubre; en Humahuaca, barrios Alto Independencia, 23 de Agosto, Santa Bárbara y Santa Rita; y, en San Pedro, concretaron recorridos en los sectores Nuevo Libertad, Pte. Perón y Nuevo Loteo San Pedro.

Durante los procedimientos, la SECOTyH acompañó a las familias que ya tiene trámite iniciado en la gestión de la documentación necesaria para acceder a las constancias de ocupación y certificados de adjudicación, documentos que constituyen instancias fundamentales para continuar el camino hacia la obtención del título de propiedad.

Asimismo, convocó a aquellas familias que aún no han iniciado el proceso de regularización a acercarse e iniciar los trámites correspondientes, presentando la documentación requerida y siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley de Régimen de Tierras Fiscales.

Arraigo en los lotes, obligación de la ciudadanía

También, los equipos del Estado provincial en la SECOtyH llevaron adelante tareas de verificación en lotes que presentan falta de ocupación. Estos controles forman parte de las acciones que Ordenamiento Territorial y Hábitat lleva adelante para prevenir usurpaciones, compra, venta o alquiler de lotes fiscales, prácticas se encuentran prohibidas y constituyen delitos penales.

Los casos que se detectan son analizados y abordados por la Coordinación de Control y Recupero de manera conjunta con las áreas Social y Legal de la SECOTyH.

Las acciones desplegadas son de crucial importancia para la regularización dominial de lotes fiscales en toda la provincia, ya que constituyen una política pública que brinda seguridad jurídica y consolida formalmente derechos de las familias jujeñas.

Los operativos se realizan semanalmente en diferentes localidades con el objetivo de acercar ‘Mi lote, en regla’ a más familias y seguir avanzando en la regularización de los lotes fiscales en todo el territorio provincial.

Ante consultas o informes sobre trámites de regularización, la ciudadanía puede consultar de forma presencial en Av Alte Brown 792; a través del ChatBot de Whatsapp al 388-4639901 o ingresando a secotyh.jujuy.gob.ar.