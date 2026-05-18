Corredor Bioceánico: Jujuy impulsa mejoras en infraestructura y controles fronterizos

La provincia de Jujuy expuso propuestas para optimizar la operatividad de Jama y fortalecer la integración regional.

El Gobierno de Jujuy, a través del secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco, participó en Brasilia de una reunión de Coordinadores Nacionales y Estados Subnacionales vinculada al Corredor Bioceánico Vial Capricornio, convocada por el Gobierno de Brasil en el Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

El encuentro reunió a representantes de Argentina, Brasil y Chile con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas vinculadas al funcionamiento y fortalecimiento de los pasos fronterizos Jama y Sico, considerados estratégicos para la integración regional y el desarrollo logístico y comercial del norte argentino.

En representación de la República Argentina estuvo presente el ministro Santiago Villalba, por Cancillería Argentina, acompañado por autoridades de organismos nacionales con competencia fronteriza, entre ellos Aduana, Migraciones y la Secretaría de Seguridad de la Nación.

Jujuy, presente en la reunión en Brasilia por el Corredor Bioceánico

Durante la reunión, el Gobierno de Jujuy planteó una serie de propuestas orientadas a mejorar la operatividad del Complejo Integrado Fronterizo Jama y consolidar el funcionamiento del Corredor Bioceánico Capricornio como eje clave para el comercio internacional y la conectividad regional.

Entre los principales temas abordados, Marenco impulsó la incorporación de un scanner para el control del transporte de cargas en Jama, iniciativa que fue incorporada a agenda por autoridades nacionales de seguridad fronteriza.

Asimismo, se propuso avanzar en la implementación de un Sistema Migratorio Simplificado en el paso fronterizo, con el objetivo de eliminar formularios en papel y agilizar los controles, tomando como referencia mecanismos ya aplicados en otros pasos internacionales de la región.

Otro de los planteos realizados por Jujuy estuvo vinculado a la necesidad de regularizar la situación dominial de las tierras donde se encuentra emplazado el Complejo Fronterizo Jama, condición considerada fundamental para posibilitar futuras obras de ampliación, modernización y mejoras de infraestructura.

En materia operativa, el Gobierno provincial también promovió la creación de un sistema permanente de comunicación y coordinación entre los organismos intervinientes y los Estados subnacionales, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones conjuntas ante contingencias climáticas y operativas.

En ese marco, se propuso implementar mecanismos de monitoreo del lado chileno, establecer protocolos consensuados de emergencia y reforzar la coordinación binacional para optimizar el funcionamiento del paso internacional.

Finalmente, Jujuy planteó la necesidad de avanzar hacia la unificación de criterios vinculados al peso y dimensiones del transporte de cargas que circula por el Corredor Bioceánico Capricornio, buscando generar parámetros comunes que favorezcan una circulación más segura, eficiente y previsible para el transporte internacional.

La participación de Jujuy en este espacio reafirma el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la integración regional, el desarrollo de infraestructura estratégica y la consolidación del Corredor Bioceánico como plataforma de crecimiento económico y logístico para el norte argentino.