El IVUJ licitó 96 departamentos para demanda libre y 20 para UPCN

Las licitaciones se realizaron en el marco de la operatoria público-privada que lleva adelante el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy.

Se concretaron actos de recepción de ofertas y apertura de sobres correspondientes a 2 licitaciones públicas para la edificación de 96 departamentos e infraestructura en Alto Comedero para demanda libre, y 20 departamentos para UPCN en Palpalá, ambas, en el marco de la operatoria público-privada que lleva adelante el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).

El proceso continúa con la evaluación de las distintas ofertas recibidas, a cargo de una comisión evaluadora que ya está en instancia de dictámenes. Y en el caso de los departamentos para demanda libre el IVUJ informará oportunamente el periodo de adhesión online a la mencionada operatoria.

Al acto asistieron el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, y los vocales técnico y social, Sergio Soria y Marcelo García, respectivamente; el titular de UPCN Jujuy, Luis Cabana; las escribanas de Escribanía de Gobierno, Valeria Singh y María Laura Corimayo; personal del departamento Diseño y de la Coordinación Jurídica del IVUJ; integrantes de Fiscalía de Estado, y representantes de las empresas oferentes.

Oferentes de la jornada licitatoria

En dependencias de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC), el IVUJ llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública Nº 03, que tiene por objeto la ejecución de la obra “48 Departamentos e Infraestructura UPCN en Palpalá – Etapa A 20 Departamentos e Infraestructura – Palpalá”, con un presupuesto oficial de $3.674.168.995,66. Se presentaron las empresas Forbice Construcciones SRL; Cultivar SRL; COPECSA; CITY Constructora SRL; ALPRE SA; El Trébol Constructora; ANDINA Consultora y Constructora; INVLAC; Wichay Servicios; y Villanueva e Hijos SA.

El segundo acto apertura de sobres, perteneció a la licitación pública Nº04, para el complejo “Torres del Alto II”, que tiene por objeto la ejecución de “96 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero”, con un presupuesto oficial de $14.134.100.540,17. Se presentaron las empresas Forbice Construcciones SRL; INVLAC Construcciones SRL; Emprendimiento Río Grande SRL y NGA Construcciones SRL; Villanueva e Hijos SA; Wichay Servicios; y Vapeu SRL.