Constancia de CUIL: Cómo obtenerla de forma gratuita y sencilla en ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que la constancia de CUIL (Código Único de Identificación Laboral) se puede obtener de forma rápida, gratuita y sencilla en el sitio web de ANSES, utilizando una computadora o teléfono celular.

El CUIL se compone por el número de documento de la persona, con dos dígitos adelante y uno al final. Sirve para registrar los aportes jubilatorios y acceder a programas y prestaciones de la Seguridad Social, como el cobro de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo o jubilaciones y pensiones.

Es generado automáticamente al momento de emitirse el DNI por primera vez. En caso de no tenerlo, la persona debe acercarse, sin turno, a cualquier oficina de ANSES, con el último ejemplar original de su documento para solicitarlo.

La constancia, sin vencimiento, puede ser requerida para trámites en entidades públicas, bancos o centros de salud y no necesita tener firma ni sello del personal del organismo.

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