El “Lobo” va por Chicago y por la punta

Con el apoyo de su gente, el «Lobo» buscará quedarse con tres puntos fundamentales para cerrar la deuda pendiente del calendario y encarar con confianza la continuidad de una exigente Primera Nacional.

En el estadio “23 de Agosto”, desde las 15:00 horas de este miércoles 17 de junio, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá a Nueva Chicago para disputar el partido postergado corresponde a la fecha 16 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro es Lucas Cavallero, acompañado por el asistente 1 Matías Bianchi, el asistente 2 Cristian Herrera y el cuarto árbitro Federico Guaymas.

El “Lobo” afronta este partido con un colchón de 30 puntos, a solo tres de Atlanta, y con la confianza de haber retornado a la victoria el pasado sábado.

Por su parte, el “Torito” suma 21 unidades y se posiciona 9°, buscando meterse en zona de reducido.

Mientras que, Nueva Chicago intentará dar el golpe en Jujuy y sumar puntos importantes para mejorar su posición en la tabla y alejarse de los últimos puestos.

Minervino: “Afrontamos este nuevo desafío con la mejor energía”

En este marco, el defensor de Gimnasia Delfor Minervino, quien ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico tras cumplir una suspensión de tres fechas, manifestó tener “muchas ganas de poder aportar al equipo” y “seguir viviendo este lindo momento que transitamos”.

“Nos sentimos muy bien”, indicó y enfatizó que el plan de trabajo para recibir a Chicago “lo tenemos claro”, destacando que “tenemos que seguir mejorando nuestro rendimiento general”.

Por otra parte, puso en foco “el compromiso de cada uno de nosotros y la confianza que brinda el cuerpo técnico”, reflejados en “el momento de tener que ingresar como relevos para sumar al equipo durante el partido”.

En esta línea, Minervino subrayó que “nos propusimos terminar en lo más alto esta primera rueda” y, para lograrlo, “afrontamos este nuevo desafío con la mejor energía posible”.

“Queda mucho torneo por delante, pero estar arriba nos da un plus y nos lo merecemos por el trabajo que estamos realizando”, concluyó.