Scaloni sobre Messi: «No hay palabras, todo lo que diga está de más»

El técnico de la Selección argentina dijo que el capitán hizo en el partido ante Argelia “lo que viene haciendo hace 20 años”.

El entrenador Lionel Scaloni dijo que «no hay palabras» para definir el partido que tuvo Lionel Messi, quien marcó los tres goles del triunfo de la Selección argentina ante Argelia.

«No hay palabras, todo lo que diga está de más», aseveró en declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas

Asimismo, añadió: «Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver».

Al hablar del triunfo expresó: «Esperemos que se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir».

«La idea es que todos estén arriba del barco», manifestó el técnico argentino.

Agencia NA