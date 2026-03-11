Confirmaron la renuncia de Juan Manuel Pulleiro

Luego de conocerse extraoficialmente que habría presentado la renuncia el ahora ex secretario de Seguridad Pública el gobierno en un comunicado confirmo la misma.

Señala este comunicado que el Poder Ejecutivo de Jujuy emitió este miércoles 11 de marzo el decreto N° 5090-JG que deja sin efecto el decreto 2881-JG del día 18 de marzo del 2025.

Este último decreto establecía la designación del coronel Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad.

En otras palabras el ex funcionarios solo estuvo en el cargo casi a punto de cumplir un año de funciones en el Estado provincial.