Jujuy celebra el Día Mundial del Riñón con actividades abiertas para toda la comunidad

La jornada busca reforzar la importancia del cuidado de la salud renal y promover hábitos que favorezcan el bienestar.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que, en el marco de la 20° conmemoración del Día Mundial del Riñón y bajo la consigna “Cuidar tus riñones es cuidar tu salud”, se desarrollarán distintas actividades abiertas a la comunidad orientadas a sensibilizar sobre la importancia de la prevención, los controles periódicos y la consulta oportuna para el cuidado de la salud renal.

“Controlar periódicamente la presión arterial y conocer los valores de glucemia o azúcar en sangre son acciones claves para el cuidado de la salud renal, así como mantener hábitos saludables como una alimentación equilibrada, una adecuada hidratación y la práctica regular de actividad física”, explicó la jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Pablo Soria, Cristina Stepanenko. Asimismo, señaló que, según cada caso, pueden requerirse estudios complementarios como ecografía renal y análisis específicos de orina.

Actualmente, el servicio cuenta con 15 pacientes en tratamiento de diálisis peritoneal y trabaja de manera articulada con los equipos de trasplante renal y con el Consultorio CERCA (Enfermedad Renal Crónica Avanzada), donde hasta el momento se registran 17 pacientes derivados desde diferentes puntos de la provincia.

Cabe mencionar que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) constituye una problemática de salud a nivel mundial. En sus etapas más avanzadas puede derivar en insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), situación que requiere tratamientos como diálisis o trasplante renal, por lo que la detección temprana y el seguimiento médico resultan fundamentales.

Cronograma de actividades por el Día Mundial del Riñón

Jueves 12 de marzo

* “Caminando juntos por la salud renal” – 7.30 horas

Recorrido desde Puente Lavalle por Parque Lineal Xibi Xibi, Plaza Inmigrantes y Bicisenda de Av. Savio hasta el multiespacio General Arias.

(En caso de lluvia, la actividad se realizará en el multiespacio General Arias).

Servicios: controles de salud, asesoría, testeo de VIH y sífilis, acceso a métodos anticonceptivos y actividades recreativas con baile.

* Hall Central del Hospital Pablo Soria – 10 a 12 horas

Jornada de promoción y prevención con controles de salud, información y asesoramiento para la comunidad.