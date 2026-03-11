Anuncian paro en todos los aeropuertos y habrá complicaciones para volar el fin de semana largo

La medida fue anunciada por ATE, debido a incumplimientos por parte de la ANAC, y durará una semana. En qué horarios se realizarán los paros.

Quienes tengan planeado volar en el próximo fin de semana largo, tendrán que chequear horarios y posibles cancelaciones. Es que ATE anunció paros que impactará en los vuelos comerciales entre el 18 y el 24 de marzo.

Así lo confirmó la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, denunció incumplimientos salariales por parte de las autoridades de la ANAC y advirtió que la medida afectará vuelos comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas.

Paro de ATE afectará vuelos durante el fin de semana largo

El paro será llevado adelante por los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) e impactará en todos los vuelos aerocomerciales del país entre el 18 y el 24 de marzo inclusive, justo en ocasión del fin de semana largo, en reclamo por aumentos salariales que, según denunciaron, fueron acordados pero aún no se efectivizaron, según informaron desde el gremio a la Agencia Noticias Argentinas.

«El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible», afirmó Cabezas.

Desde ATE ANAC informaron que la medida de fuerza se desarrollará en todos los aeropuertos del país y afectará las operaciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos horarios solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Según explicaron desde el gremio, la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector.

«La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible», concluyó Cabezas.

Llega otro fin de semana largo: qué pasará con el lunes 23 de marzo

Cada vez falta menos para uno de los próximos feriados del calendario argentino, que dará lugar a un nuevo fin de semana largo en todo el país. El descanso estará relacionado con el 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha establecida como feriado nacional que impacta en todo el territorio.

En esta oportunidad, el calendario también incorpora un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, lo que permite extender el período de descanso. De esta manera, la combinación de ambas fechas dará lugar a cuatro días consecutivos de pausa, una alternativa que muchas personas suelen aprovechar para viajar, realizar escapadas o planificar distintas actividades.

El próximo feriado nacional del calendario argentino será el martes 24 de marzo, una fecha que se mantiene inamovible. Ese día se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada destinada a recordar a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

A este feriado se suma el lunes 23 de marzo, que fue definido como día no laborable con fines turísticos. Esta decisión permite extender el descanso y generar un fin de semana largo que se iniciará el sábado y se prolongará hasta el martes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los días no laborables no funcionan de la misma manera que los feriados nacionales. En estos casos, la decisión sobre si se trabaja o no queda en manos de cada empleador, por lo que algunas actividades pueden desarrollarse con normalidad mientras que otras optan por otorgar el día libre.

De esta manera, el calendario permitirá un descanso extendido de cuatro jornadas consecutivas para quienes no tengan actividad laboral durante ese lunes. Este tipo de fines de semana largos suelen ser aprovechados para realizar viajes cortos, visitas familiares o distintas propuestas recreativas.

