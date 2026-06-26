Confirmaron el procesamiento de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino

La Cámara Penal Económica dejó firme el procesamiento del presidente de la AFA por retención indebida de $19.000 millones. También confirmaron medidas contra el tesorero de la casa madre del fútbol.

La Justicia dejó firme este viernes el procesamiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa penal que investiga la retención indebida de aportes previsionales, una maniobra calculada en 19.000 millones de pesos.

La resolución fue dictada por la Cámara en lo Penal Económico, tribunal que dio por desierta y se negó a analizar la apelación de la defensa de Tapia debido a que sus abogados no se presentaron a tiempo a la audiencia fijada.

De manera simultánea, el Tribunal de Apelaciones ratificó el procesamiento, dictó un embargo preventivo y mantuvo la prohibición de salida del país para el actual tesorero de la entidad madre del fútbol argentino, Pablo Toviggino.

En contraste, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio decidieron revocar el procesamiento que pesaba sobre otros tres acusados en el mismo expediente, disponiendo además que se profundice la investigación judicial sobre los hechos.

(Cadena3)