Legisladores jujeños participan de la 58 Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande en Santiago del Estero

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, junto al secretario parlamentario Martín Luque y una delegación de diputados provinciales, participa de la 58. Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, que se desarrolla los días 25 y 26 de junio en la provincia de Santiago del Estero bajo el lema Federalismo en acción por una Argentina.

El encuentro reúne a las máximas autoridades parlamentarias de las regiones NOA y NEA y a más de 130 legisladores de las diez provincias que integran el bloque regional, quienes pondrán en común los reclamos, proyectos e iniciativas de sus respectivas jurisdicciones, con el objetivo de fortalecer el federalismo y promover el desarrollo equilibrado del Norte Grande.

La delegación jujeña está integrada por los diputados provinciales Daniela Vélez, Juan Manuel Soler, Mario Lobo, Patricia Ríos, Iván Poncio, Omar Gutiérrez, Angélica Castillo, Alejandra Mollón, Ramón Neyra, Santiago Jubert, Emiliano Vera Robinson, Kevin Ballesty y Alicia Sosa.

La reunión es presidida por el titular del organismo y vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder. Además, participa como invitada especial la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA), Verónica Magario.

Agenda institucional y trabajo de comisiones

Durante la primera jornada, los vicegobernadores y presidentes de las cámaras legislativas de la región mantendrán una reunión de Junta Ejecutiva para abordar problemáticas comunes que afectan al Norte Grande y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

Posteriormente, las autoridades recibirán a representantes de Vialidad Nacional de las distintas provincias para analizar la situación vial de cada jurisdicción, considerando la infraestructura como un factor estratégico para la conectividad, la integración y el desarrollo regional.

Más tarde, la agenda continuará en la Casa de Gobierno, donde el gobernador de Santiago del Estero, Elías Miguel Suárez, brindará la bienvenida oficial y el saludo protocolar a los integrantes de la Junta Ejecutiva y a los presidentes de las cámaras legislativas.

La mesa de trabajo contó con la presencia de los vicegobernadores Antonio Marocco (Salta), Alberto Bernis (Jujuy), Miguel Ángel Acevedo (Tucumán); Eduardo Tassano (presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes), Ramón Figueroa Castellanos (presidente provisorio de la Cámara de Senadores de Catamarca), Carmen Delgado (presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco) y el secretario parlamentario del cuerpo, Dr. Luis Fernando Herrera.

Asimismo, mediante misivas oficiales, ratificaron su acompañamiento y pertenencia a este bloque de integración los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Eber Solís (Formosa) y Pedro Braillard Poccard (Corrientes), junto al presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Ing. Sebastián Macias.

Trabajo en Comisiones

En paralelo, los 130 legisladores de las diez provincias integrantes del Parlamento del Norte Grande se distribuirán en las trece comisiones ordinarias y permanentes para debatir, analizar y consensuar los proyectos que conformarán el temario de la sesión plenaria.

Sesión Plenaria

Las actividades concluirán el viernes 26 de junio con la realización de la 58. Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, instancia en la que los parlamentarios debatirán y votarán los proyectos incluidos en el orden del día, reafirmando el compromiso de la región con la reducción de las asimetrías históricas y la construcción de una Argentina más federal, integrada y equitativa.