Labor Parlamentaria: La Legislatura sesionará este jueves a las 10 horas

La comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura de Jujuy definió la realización de la 4° sesión ordinaria, que se llevará a cabo este jueves a las 10 horas, con un temario consensuado entre los distintos bloques.

En el orden del día figuran los proyectos de ley de Suspensión de las Ejecuciones Hipotecarias de los Créditos UVA y la modificación de la Ley N° 6059, vinculada a la superación progresiva del estado de emergencia del transporte y la regularización del transporte alternativo por automotor.

El presidente del bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert, señaló que se abordaron los temas que ya cuentan con despacho de comisión, entre ellos la ley de emergencia del transporte —considerada necesaria para sostener el funcionamiento del sistema— y la ley de fomento de inversiones, ambas con acuerdo de labor parlamentaria para ser tratadas en la sesión del jueves.

En relación a la emergencia del transporte, explicó que la iniciativa contempla extender la antigüedad permitida de las unidades, atendiendo a la situación económica de las empresas, que se ven imposibilitadas de renovar su flota. En ese marco, se establecerán excepciones sobre el régimen vigente —fijado en quince años— para determinadas líneas, con el objetivo de preservar el servicio y garantizar el cumplimiento de los controles correspondientes.

Finalmente, indicó que el proyecto de municipalización de Súsques se encuentra avanzado y podría incorporarse al orden del día de próximas sesiones.