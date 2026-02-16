Con un poco de susto Gimnasia finalmente le ganó de local a Midland

Gimnasia y Esgrima le ganó esta tarde en el 23 de Agosto a Midland en el debut de la fecha 1 de la Primera Nacional de la Zona B.

Ambos goles fueron de Cristian Menéndez mientras que Juan Cruz Vega marcó un gol el último minuto del Segundo Tiempo para Midland, aunque el árbitro había adicionado 6 minutos más.

El Lobo comenzó el sueño de volver a la máxima categoría con una gran victoria por 2 a 1. En la tarde del lunes, el equipo de Hernán Pellerano fue más que el Funebrero. Así, Gimnasia de Jujuy venció a Midland con doblete de Cristian Menéndez.

El estreno del elenco de Libertad en la divisional fue con un revés. Más allá de eso, parecía hacerle frente al dueño de casa. A los 12 minutos, Rodrigo Cao sacó un remate forzado que atrapó sin problemas Milton Álvarez.

Al cuarto de hora, Gimnasia de Jujuy ya había tomado las riendas del juego. Primero hubo un intento de chilena de Cristian Menéndez que no prosperó. Y luego, Lautaro Díaz Laharque llegó justo para evitar que Mauro Cachi se aproveche de una pelota boyando en el área de Midland.

A los 29 minutos, Cachi metió un cambio de frente bárbaro. El que recibió fue Maximiliano Casa que mandó el centro al corazón del área grande. Y Menéndez, en una especie de palomita, infló las redes de Mauro Leguiza.

Ferrocarril Midland movió del medio y volvió rápidamente al círculo central. A diez para el descanso, Gimnasia de Jujuy consiguió el 2 a 0. En este caso la asistencia fue de Cachi para un Menéndez que aguantó de pecho y con una volea facturó su doblete.

El Lobo terminó el período inicial con una buena ventaja. De hecho pudo ser mayor de no ser porque Leguiza se esforzó y desvió un remate cruzado de Francisco Molina en la última previa al entretiempo en la Tacita de Plata.

En la complementaria fue todo del dueño de casa. Hasta que, por festejar antes de tiempo, llegó una cuota de susto. En el momento de los fuegos artificiales, Amos Perales se perdió el descuento. Y recién a los 46 minutos Juan Cruz Vega le quemó las redes a Milton Álvarez con un zurdazo.

Ferrocarril Midland estuvo cerca de la heroica pero Leonel Gigli falló por poco en su cabezazo. El triunfo fue merecido para los jujeños como locales.

Formaciones:

Gimnasia y Esgrima: Milton Álvarez, Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi, Maximiliano Casa, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina, Mauro Cachi y Cristian Menéndez. DT. Hernán Pellerano.

Ferrocarril Midland: Mauro Leguiza, Lautaro Díaz Laharque, Pablo Casarico, Genaro Cepeda, Fernando González, Nicolás Violini, Maximiliano Rogoski, Marcos Roseti, Agustín Campana y Rodrigo Cao. DT. Joaquín Iturrería.