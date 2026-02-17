Calilegua: Atacó a Infantería con un machete y fue reducido a disparos de advertencia

Lamentablemente, durante el accionar de los policías para resolver esta delicada situación, vecinos intentaron defender al agresor en pleno procedimiento.

Amenazó con un machete y quedo detenido

En la tarde del domingo 15 de febrero, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 detuvieron a un joven de 24 años, tras una peligrosa persecución en las inmediaciones del Club Mitre de Calilegua.

El sujeto fue sorprendido junto a otros dos cómplices portando un machete de gran tamaño, y lejos de entregarse, intentó atacar al personal policial cuando intentaban identificarlo sobre la calle M.L. Balderrama.

Ante la amenaza inminente y con el objetivo de resguardar la integridad física de todos, la policía se vio obligada a efectuar un disparo con cartucho de estruendo (AT 12/70) al aire.

Esta maniobra de disuasión logró que el agresor desistiera de su actitud violenta, permitiendo que el personal procediera a su inmediata aprehensión y al secuestro del arma blanca utilizada en el hecho.

El operativo se tornó tenso cuando un grupo de vecinos del barrio Mitre comenzó a aglomerarse para entorpecer la labor policial, lo que motivó el traslado urgente del detenido hacia la Seccional 41°, quedando alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad y tenencia de arma.

