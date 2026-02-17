Calilegua: Atacó a Infantería con un machete y fue reducido a disparos de advertencia

Lamentablemente, durante el accionar de los policías para resolver esta delicada situación, vecinos intentaron defender al agresor en pleno procedimiento.

En la tarde del domingo 15 de febrero, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 detuvieron a un joven de 24 años, tras una peligrosa persecución en las inmediaciones del Club Mitre de Calilegua.

El sujeto fue sorprendido junto a otros dos cómplices portando un machete de gran tamaño, y lejos de entregarse, intentó atacar al personal policial cuando intentaban identificarlo sobre la calle M.L. Balderrama.

Ante la amenaza inminente y con el objetivo de resguardar la integridad física de todos, la policía se vio obligada a efectuar un disparo con cartucho de estruendo (AT 12/70) al aire.

Esta maniobra de disuasión logró que el agresor desistiera de su actitud violenta, permitiendo que el personal procediera a su inmediata aprehensión y al secuestro del arma blanca utilizada en el hecho.

El operativo se tornó tenso cuando un grupo de vecinos del barrio Mitre comenzó a aglomerarse para entorpecer la labor policial, lo que motivó el traslado urgente del detenido hacia la Seccional 41°, quedando alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad y tenencia de arma.