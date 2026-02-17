El Carnaval de Los Tekis cerró una edición histórica en San Salvador de Jujuy

En la última noche se presentaron Q’Lokura, El Chaqueño Palavecino, Diableros, y Tabaleros entre otros. Durante los cuatro días, en el carnavalodromo y durante la noche celebraron el carnaval a lo pleno.

Ciudad Cultural en San Salvador de Jujuy vibró en el cierre del Carnaval de Los Tekis con una jornada que combinó el folklore más tradicional con el cuarteto del momento. El Chaqueño Palavecino, la «Pepa» Brizuela y Q’Locura, entre otros coronaron la última noche de cuatro días de celebración.

Por el lugar todavía resuena el eco de los bombos, las guitarras y el aroma a albahaca en el aire. Tras cuatro noches de lleno total, el Carnaval de Los Tekis bajó el telón de su edición 2026 con una puesta en escena que reafirma por qué es el festival más convocante del Norte Argentino.

Última noche

La apertura de la noche estuvo marcada por el cancionero popular de Diableros Jujeños y Los Tabaleros. La emoción subió de tono cuando el Chaqueño Palavecino pisó el escenario, uno de los máximo referente del folklore. A él se sumó el color local de Coroico, que con sus ritmos andinos puso a todo el mundo a saltar.

Si algo distingue al Carnaval de Los Tekis es su capacidad de fusionar géneros. La presencia de la «Pepa» Brizuela trajo la nostalgia y la potencia de los grandes himnos del cuarteto cordobés.

El cierre definitivo llegó con Q’Locura. La banda del momento no dejó a nadie sentado. Con un set cargado de hits, el grupo liderado por «Chino» Herrera y Nico Sattler despidió a los carnavaleros con la energía por las nubes.

Los anfitriones

El momento más esperado llegó cuando Los Tekis coparon el escenario, desatando una marea de sentimientos que trascendió lo musical.

El grupo jujeño logró una conexión única con su público; cada acorde de los charangos y el viento de las quenas parecían vibrar en el pecho de miles de almas que cantaron a pulmón. No fue solo un show, fue una celebración de la identidad, donde la emoción se hizo tangible en los rostros enharinados y en ese grito colectivo que reafirmó que el corazón del carnaval late, más fuerte que nunca, en San Salvador de Jujuy.

Un carnaval imbatible

Más allá de la música, lo que destacó este año fue la organización y el despliegue técnico: pantallas de última generación y un predio diseñado para el disfrute seguro.

Los datos hablan por si solos: durante los últimos cuatro días se registró una ocupación hotelera casi total en la Capital, confirmando que Los Tekis son el gran motor del turismo en estas fechas. También hay que destacar el trabajo directo e indirecto que genera. Este 2026 fueron más de 1200 puestos de trabajo para realizar diferentes actividades en el lugar.

«No es un adiós, es un hasta luego», parecen decir las banderas que flamean en el predio. Jujuy se despide del carnaval mayor, pero con el pecho inflado de orgullo por haber sido, una vez más, el centro de la alegría del país.