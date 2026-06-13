Con temática mundialista y del Día del Padre, los talleres municipales realizaron una exitosa Expo-Venta

Con una amplia participación de los talleres que funcionan en los organismos descentralizados de la Municipalidad, se realizó una Expo-Venta en el Paseo Pachamama, donde vecinos y vecinas pudieron conocer y adquirir diversos productos elaborados en los Centros de Integración Comunitaria (CIC), Centros de Participación Vecinal (CPV) y Centros de Atención Municipal (CAM).

Al respecto, el director de Descentralización, Daniel Toconas, expresó, “estamos realizando una expo-venta de los talleres que se dictan en cada institución sea CPV, CIC o CAM de la ciudad, y esta exposición es con temática del mundial y relacionado al Día del Padre, está todo ornamentado para la situación”.

Asimismo, destacó la invitación abierta a toda la comunidad al señalar que, “esta actividad se está realizando de 9 a 13 horas aquí en el Paseo Pachamama así que esperamos que toda la comunidad se acerque y pueda apreciar todo lo producido por los distintos talleres”.

Por su parte, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, valoró la iniciativa municipal y sostuvo, “agradecemos por esta iniciativa y para que todos los CPV, CIC y CAM del Municipio puedan venir con sus distintos talleres, y tengan la posibilidad tanto exponer como vender los productos que realizan mediante sus talleres”.

En relación con la propuesta presentada por el CIC Alberdi, detalló, “en esta ocasión todo referido al Día del Padre, y a la selección argentina, y en el caso del CIC Alberdi, se encuentran los talleres de Arte Decorativo y Marroquinería, y trajeron todo referido al mundial de fútbol: banderitas, remeras, bufandas, delantales, etc.”.

La Expo-Venta también contó con la participación del curso de Cocina y Eventos Gastronómicos que se dicta en el CIC Che Guevara de Alto Comedero. Su capacitadora laboral, Emilce Espejo, comentó, “hoy, con la temática del mundial, hicimos sorrentinos con colores de la bandera argentina, es un curso dirigido a toda la comunidad, especialmente de Alto Comedero, desde los 14 años. Los cursos son anuales, son cursos de capacitación avalados por el Ministerio de Educación, totalmente gratuitos, y consideramos que son una salida laboral importante, así que invitamos a la comunidad a realizarlos, al CIC Che Guevara, del barrio Alto Comedero”.

A su vez, desde el CPV General Arias, la profesora de peluquería Margarita Zumbaino presentó trabajos realizados con fibras sintéticas para peinados y expresó, “nos encontramos exponiendo todo lo referido a Kanekalon, colores de la selección argentina, y lo que hicimos es una pequeña expo-venta para recuperar lo invertido”.

La propuesta reunió trabajos vinculados a la celebración del Día del Padre y a la pasión por la Selección Argentina, ofreciendo una variada muestra de artesanías, textiles, productos gastronómicos y artículos decorativos desarrollados en los distintos espacios de capacitación que impulsa el municipio en los barrios de la ciudad.