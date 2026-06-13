Abren las inscripciones para una capacitación sobre detección y acompañamiento de niños con TDAH

La Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Salud Integral y Género, invita a la comunidad a participar de la capacitación gratuita “Primeras Infancias y TDAH: Mirar, Comprender y Acompañar”, una propuesta organizada por el Centro Municipal de Desarrollo Integral Comunitario (Ce.M.D.I.C.) en el marco del programa “Criar: Aprender y Cuidar”.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para la comprensión y el acompañamiento de niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), promoviendo una mirada integral, inclusiva y respetuosa durante las primeras etapas de la infancia.

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción. La participación es gratuita y los cupos son limitados.

La capacitación se desarrollará en tres encuentros presenciales que tendrán lugar en el Colegio de Ingenieros de Jujuy, ubicado en calle Belgrano Nº 969, en el horario de 9 a 12.30 horas. El cronograma previsto es el siguiente:

Módulo 1 – 23 de junio: conceptos de salud integral, prevención y promoción de la salud, introducción al TDAH, etiología y análisis de los tres síntomas nucleares del trastorno.

Módulo 2 – 30 de junio: detección y diagnóstico, herramientas de evaluación, aplicación de la escala EDAH, ámbitos afectados por el TDAH y abordaje de mitos y realidades vinculados a esta condición.

Módulo 3 – 7 de julio: tratamiento multimodal, técnicas y estrategias de intervención para el acompañamiento de niños y niñas con TDAH, finalizando con la entrega de certificados a los participantes.

La propuesta se enmarca además en las acciones de sensibilización por el Día Internacional de Concientización sobre el TDAH, que se conmemora cada 13 de julio, con el propósito de promover la inclusión, favorecer la detección temprana y contribuir a una mejor calidad de vida de las personas que conviven con este trastorno.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron la importancia de generar estos espacios de formación y reflexión, destinados tanto a profesionales como a familias y miembros de la comunidad, fortaleciendo el conocimiento y las herramientas necesarias para un abordaje integral del TDAH.