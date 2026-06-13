Desbaratan presuntos puntos venta de droga en Perico y Monterrico

Además secuestran más de un kilo de estupefacientes, un arma y más de $ 500 mil

En diversas investigaciones por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737 permitieron concretar una serie de allanamientos en las ciudades de Perico y Monterrico.

Medidas que derivaron en el secuestro de más de un kilo de sustancias estupefacientes, un arma de fuego, municiones, más de 500 mil pesos en efectivo, una motocicleta, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Las causas son llevadas adelante por la Unidad Fiscal con competencia en Narcomenudeo Nº 4, a cargo del agente fiscal Luis Marcelo De Aparici, con intervención del ayudante fiscal Damián Caro.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de las Brigadas de Narcotráfico de Perico, Monterrico, San Pedro y Alto Comedero, con apoyo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP).

Monterrico: cocaína, marihuana, dinero y una motocicleta secuestrada

En uno de los procedimientos realizados en Monterrico, los investigadores secuestraron aproximadamente 90 gramos de cocaína y/o pasta base, 26 gramos de marihuana, semillas de cannabis y una balanza de precisión.

En otro domicilio de la misma ciudad se hallaron alrededor de 600 gramos de marihuana compactada.

En un allanamiento concretado sobre avenida 23 de Agosto de Monterrico se secuestraron 89,2 gramos de pasta base, 339 gramos de marihuana distribuidos en envoltorios, dinero en efectivo, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares, semillas de cannabis y una motocicleta utilizada presuntamente en las maniobras investigadas.

Perico: cocaína, dinero y un revólver con municiones

Por otra parte, en dos domicilios ubicados en el barrio La Paz de Perico se incautaron dosis fraccionadas de cocaína y/o pasta base, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión, recortes utilizados para el acondicionamiento de sustancias y otros elementos de interés para la causa.

Durante uno de estos procedimientos también se secuestró un revólver calibre 22, treinta y cuatro cartuchos del mismo calibre y cuatro cartuchos de escopeta, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Balance de los procedimientos

Como resultado global de las medidas, 8 personas quedaron vinculada a las distintas causas, se secuestraron aproximadamente 1.160 gramos de marihuana y cocaína y/o pasta base, más de 507 mil pesos en efectivo, un arma de fuego, treinta y ocho cartuchos, una motocicleta, catorce teléfonos celulares, balanzas de precisión y diversos elementos vinculados al presunto fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Las investigaciones continúan bajo la dirección de la Fiscalía interviniente, que avanza con el análisis de la evidencia secuestrada y las actuaciones procesales correspondientes para determinar las responsabilidades penales de las personas investigadas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que las denuncias vinculadas al narcomenudeo pueden realizarse de manera anónima a través de los canales habilitados por el organismo.